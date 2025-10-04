Stato Civile, il Comune entra nell’archivio nazionale

Novità in Comune. Magenta entra ufficialmente nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile, passando dalla gestione cartacea a un sistema digitale.

Stato Civile, il Comune nell’archivio nazionale

La piattaforma semplifica le pratiche legate a nascite, unioni civili, matrimoni, richieste di cittadinanza e decessi, rendendo più facile e veloce il lavoro degli uffici e migliorando i servizi per i cittadini.

Con l’Ansc gli atti di stato civile sono raccolti in un unico archivio digitale nazionale, aggiornato in tempo reale, riducendo i tempi e rischi di errore. Per i cittadini sarà possibile firmare gli atti con la propria identità digitale e, progressivamente, richiedere i certificati direttamente online, senza recarsi in Comune. I servizi diventano così più semplici e accessibili. Questo il commento dell’assessore alla digitalizzazione Mariarosa Cuciniello: