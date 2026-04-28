Stato civile digitale: servizi più veloci per i cittadini

Il Comune di Inveruno entra ufficialmente nell’Archivio nazionale dello Stato civile (Ansc), passando dalla gestione cartacea a un sistema digitale più rapido, sicuro e integrato.

Inveruno entra nell’Archivio nazionale dello Stato civile

La piattaforma, realizzata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e dal Ministero dell’Interno, semplifica le pratiche legate a nascite, unioni civili, matrimoni, richieste di cittadinanza e decessi, rendendo più facile e veloce il lavoro degli uffici e migliorando i servizi per i cittadini.

Atti online, meno errori e certificati richiedibili da remoto

L’Amministrazione comunale spiega:

“Con l’Ansc gli atti di stato civile sono raccolti in un unico archivio digitale nazionale, aggiornato in tempo reale e sincronizzato con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Questo riduce tempi e rischi di errore, elimina la carta e garantisce maggiore sicurezza nella conservazione dei documenti. Anche per i cittadini i vantaggi sono concreti: sarà possibile firmare gli atti con la propria identità digitale e, progressivamente, richiedere i certificati direttamente online, senza la necessità di recarsi in comune. I servizi diventano così più semplici, veloci e accessibili”.

La guida operativa per la richiesta e il rilascio telematico dei certificati e degli estratti dello Stato civile è

disponibile nell’area riservata al cittadino, all’interno della sezione “certificati ed estratti” del portale dell’Anpr,

https://www.anagrafenazionale.interno.it.