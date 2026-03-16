Stand del Comune al Salone delle Vacanze a Lugano

Il Comune di Magenta parteciperà all’edizione di primavera del Salone delle Vacanze iViaggiatori, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026 al Centro Esposizioni di Lugano.

Stand di Magenta al Salone delle Vacanze iViaggiatori di Lugano

L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo consapevole e sostenibile nella Svizzera italiana e riunisce per quattro giorni operatori del settore, enti turistici e destinazioni che vogliono raccontare il proprio territorio a un pubblico interessato a esperienze nuove, turismo, natura e benessere. L’iniziativa si svolge all’interno di EspoTicino, la fiera green della Svizzera italiana, e in contemporanea con Tisana, manifestazione dedicata alla qualità della vita e all’equilibrio personale.

Occasione per invitare il pubblico alle celebrazioni della Battaglia

Con circa 200 stand, di cui 50 dedicati al turismo, il Salone rappresenta un’importante occasione di promozione territoriale e di incontro con un pubblico internazionale alla ricerca di nuove destinazioni e itinerari.

Il Comune di Magenta sarà presente con uno stand dedicato (numero 164 – Padiglione 1) dove il personale comunale accoglierà i visitatori per presentare la città, diffondere materiale promozionale e proiettare video dedicati alle principali attrazioni del territorio. Sarà inoltre un’occasione per invitare il pubblico a partecipare alle celebrazioni della Battaglia di Magenta, che nel 2026 raggiungono il 167esimo anniversario e si svolgeranno nel weekend del 7 giugno, uno degli appuntamenti storici e culturali più significativi per la città.

“Vogliamo far conoscere Magenta a un pubblico internazionale”

Il sindaco Luca Del Gobbo spiega:

“La partecipazione a fiere e saloni dedicati al turismo rappresenta uno strumento fondamentale di marketing territoriale. Eventi come iViaggiatori ci permettono di far conoscere Magenta a un pubblico internazionale, valorizzando la nostra storia, le tradizioni e il patrimonio culturale che rendono la città una meta interessante per chi cerca esperienze autentiche e di qualità”.

Il Salone iViaggiatori sarà inaugurato giovedì 19 marzo alle 11 e sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.30; domenica 22 marzo chiuderà alle 20.

Dopo la Bit, un’ulteriore occasione per promuovere il territorio

Da Piazza Formenti concludono:

“La presenza del Comune di Magenta al Salone delle Vacanze rappresenta, dopo la partecipazione ormai ventennale alla Bit, un’ulteriore occasione per promuovere il territorio, rafforzare la rete di relazioni con operatori del settore e invitare nuovi visitatori a scoprire la città e i suoi eventi”.

Nella foto di copertina: lo stand del Comune di Magenta all’edizione 2026 della Bit