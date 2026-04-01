Stadio Invernizzi: oltre 4 milioni di euro per riqualificarlo

Sarà rimessa a nuovo la pista di atletica e la tribuna e verrà realizzata una tensostruttura polivalente indoor

Presentato questa mattina, mercoledì 1 aprile 2026, il progetto per la riqualificazione dello stadio Invernizzi di Abbiategrasso. Un impianto sportivo datato, che ha bisogno di un restyling profondo per offrire alla comunità una struttura performante ed efficace, un servizio capace di accogliere manifestazioni sportive di diversi livelli e discipline.

Investimento per oltre 4 milioni di euro

Un impegno che l’Amministrazione si è presa per i suoi cittadini e le associazioni sportive, con un investimento tutto comunale che supera i 4 milioni di euro, dando spessore e valore all’importanza che il sindaco Cesare Nai e il suo governo cittadino danno al mondo dello sport.

“Sono molto soddisfatto per i risultati raggiunti – commenta il primo cittadino – Nei miei due mandati le opere realizzate sono state molte e importanti per la comunità, basti a pensare al massiccio intervento effettuato sulle scuole pubbliche, ora diamo spazio allo sport, un elemento importante della nostra programmazione. Con questa riqualificazione, dopo la nuova piscina e i vari parchi allestiti per attività sportive, stiamo completando il cerchio. Si tratta di un’azione propedeutica alla realizzazione della cittadella dello sport”.

Due interventi distinti

Gli interventi allo stadio saranno due, che dovrebbero essere completati nel giro di 12-14 mesi se effettuati in parallelo, cercando di limitare il meno possibile i disagi alle attività sportive.

“Il nostro obiettivo era quello di creare spazi per attività sportive tutto l’anno, eliminare il vincolo della stagionalità. Per questo – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti – il primo intervento prevede la realizzazione di una tensostruttura indoor, una palestra multidisciplinare, un padiglione polivalente, dal basket alla pallavolo, dal tennis alla ginnastica, con annessi spogliatoi e tribunetta, che prevede un quadro economico di oltre 1milione e 600mila euro. Il secondo approccio riguarda la rimessa a nuovo della pista di atletica e le tribune esterne, gli spogliatoi e gli spazi per le sedi della associazioni sportive. Investimento di oltre 2,5 milioni di euro. Un impegno concreto e voglio ribadire tutto con fondi comunali”

Dopo la presentazione del progetto esecutivo si andrà al bando, i lavori dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Un’azione che nei suoi termini soddisfa molto anche la visione dell’assessore allo Sport e vicesindaco Beatrice Poggi :