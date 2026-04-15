Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento dell’intonaco del muro dello stadio Giovanni Mari di Legnano che si affaccia su via Pisacane.

Stadio Giovanni Mari: in partenza i lavori sull’intonaco

I lavori, che saranno eseguiti per campate successive, avranno la durata di un mese circa. Inoltre si interromperanno a metà maggio per non interferire con le attività sportive e con il Palio per riprendere dopo il 10 giugno, quando l’intervento si sposterà sulla copertura della tribuna centrale con la riparazione di una lastra danneggiata e la successiva tinteggiatura protettiva.

La chiusura temporanea di via Palermo

A questi interventi in partenza sullo Stadio si aggiungono i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, partiti nel mese di marzo, che stanno interessando la cabina di regia, con la sostituzione del vecchio controsoffitto, la riparazione dei serramenti esistenti e la messa in sicurezza delle scale della tribuna metallica.

Per quest’ultimo intervento, in una giornata della prossima settimana, il tratto di via Palermo compreso fra via Puccini e via Pisacane sarà chiuso al traffico per consentire i lavori. Questo pacchetto di interventi sarà concluso entro il 30 aprile. L’importo complessivo dei lavori è di 160mila euro, somma finanziata con fondi propri del Comune di Legnano.