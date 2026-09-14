Sport Show: una città che si muove

Nel pomeriggio di sabato scorso (12 settembre 2026) l’area che circonda il Castello di Abbiategrasso si è trasformata nel regno dello sport, accogliendo le numerose associazioni e società sportive del territorio che hanno animato il tradizionale Sport Show. Un’occasione preziosa per presentare alla cittadinanza, e in particolare ai più giovani, un’offerta sportiva ampia, qualificata e ricca di opportunità.

Momenti di condivisione

Un momento di condivisione, per scoprire realtà nuove, sport inediti e ricevere gli stimoli giusti per una nuova esperienza. Sport e benessere sono due elementi che corrono di pari passo, linfa per uno stile di vita sano. Dimostrazioni, prove pratiche e momenti di incontro hanno permesso a tanti ragazzi e famiglie di conoscere da vicino discipline diverse, confermando ancora una volta il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere.

«Un grazie di cuore alle associazioni sportive, ai volontari, agli atleti e a tutti coloro che hanno condiviso un momento di festa all’insegna dello sport – ha dichiarato la vicesindaco e assessore allo Sport Beatrice Poggi – Lo sport è vita e quando invade la città la fa splendere. Un segnale positivo».

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le realtà sportive partecipanti e alla Consulta Sportiva e agli Uffici comunali che con il loro impegno e collaborazione hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, rendendo possibile una giornata di partecipazione, entusiasmo e condivisione per tutta la comunità.

Una festa dello sport per la città

La presenza durante lo Sport Show di una così ampia rappresentanza del mondo sportivo cittadino testimonia anche la ricchezza e la vitalità dell’associazionismo sportivo di Abbiategrasso, che offre opportunità e percorsi per persone di tutte le età e con interessi differenti. Una festa dello sport aperta alla città che ha coinvolto tanti cittadini.