Sport cornaredese in mostra al centro Pertini

Accompagnata dal sole si è tenuta la terza edizione della Festa dello Sport di Cornaredo, giornata vetrina per le associazioni sportive del territorio promossa dal Centro Sportivo Sandro Pertini.

Festa dello sport

Gli stand dei gruppi sportivi, le esibizioni e le sfide dimostrative delle associazioni sui vari campi da gioco hanno dato vita a una giornata di festa per la struttura comunale che per l’occasione ha inaugurato anche i nuovi campi da tennis in terra rossa e nuovi spogliatoi sui campi da calcio. Strutture sportive che si aggiungono alla pista di atletica (in cui presto si aggiungerà la postazione per il salto in alto), al palazzetto dello sport, ai numerosi campi da gioco per il calcio e alle piscine dell’area polivalente.

Associazioni e stand

Grandi protagoniste della giornata le associazioni che promuovono lo sport a Cornaredo.

17 le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa. Nel vialetto di ingresso, pronte ad intercettare passanti e presentare le proprie iniziativa, c’erano allenatori, dirigenti e atleti di diversi gruppi sportivi cornaredesi. Come le giovani atlete del Twirling di San Pietro all’Olmo, promotrici di questa disciplina che unisce danza, ginnastica ritmica e artistica, oppure gli storici allenatori della Sao Atletica Cornaredo, che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario.

Al loro fianco «I Magnifici asd», associazione che pratica la pallanuoto nella piscina comunale, e ancora due società che sul territorio hanno accolto nel corso degli anni centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi: la Ginnastica Rho Cornaredo e la Virtus Cornaredo con la sezione pallacanestro. Come ormai storica sta diventando la Kankudojo Arti Marziali, gruppo capace di insegnare a centinaia di giovanissimi la cultura della crescita individuale attraverso allenamento e tecnica e del rispetto per l’avversario. E poi un nuovo gruppo, che a Cornaredo ha trovato casa negli ultimi anni: Al Volley, che permette ai bimbi fare i primi palleggi sul campo da pallavolo in allegra compagnia. Fra gli stand anche Marika Albertani, che ha presentato le novità legate a padel e campi da tennis all’interno del Pertini.

Una bella fotografia dell’ampia offerta che, nonostante i problemi, Cornaredo sa garantire ai giovanissimi atleti della città e dei dintorni.