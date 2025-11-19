Spi Cgil in presidio il 20 dicembre per i diritti dei pensionati

Una settimana di mobilitazione, dal 17 al 21 novembre, per rivendicare i diritti dei pensionati: una sanità universale e pubblica, la tutela di un potere d’acquisto logorato, anno dopo anno, dall’inflazione, la piena rivalutazione delle pensioni. Previsto un volantinaggio anche a Legnano, davanti al comune.

Lo SPI CGIL scende di nuovo in piazza, a un anno di distanza dalla grande manifestazione di Piazza San Babila, a Milano: lo fa il 20 novembre con presidi, volantinaggi e assemblee pubbliche in tutte le città della regione, per dare voce, ancora una volta, alle richieste di pensionate e pensionati, spesso etichettate come provenienti da “privilegiati”.

“Il nostro slogan è ‘La lotta non ha età’ perché le nostre pensionate e i nostri pensionati non si rassegnano alla prevaricazione dei loro diritti” ha commentato Daniele Gazzoli, Segretario Generale dello SPI CGIL Lombardia “giovedì saremo in presidio nelle piazze dei capoluoghi, davanti agli ospedali o alle Prefetture, ma anche nelle vie e nei mercati delle cittadine più lontane per chiedere l’aumento e l’estensione della quattordicesima zero fiscal drag, rette accessibili, pensioni di garanzia per i più fragili, il finanziamento della Legge sulla Non Autosufficienza, l’erogazione immediata del TFS/TFR ai pensionati del pubblico impiego, la flessibilità in uscita e pensioni migliori per le donne: diritti che spettano a noi come alle future generazioni”.