Spesa solidale, aiuti alle Caritas di Legnano e Castano

È giunta a compimento l’edizione 2025-2026 della Spesa solidale, l’iniziativa promossa dal Lions Club Legnano Castello Le Robinie a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Spesa solidale

Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio sono stati consegnati bancali di derrate alimentari alle Caritas delle parrocchie Santi Martiri e Beato Cardinal Ferrari di Legnano e alla Caritas di Castano Primo. La consegna è stata effettuata alla presenza di diversi soci del Club dal presidente uscente Alberto Romanò e dal nuovo presidente Franco Colombo.

Un’iniziativa diventata una tradizione

La distribuzione di generi alimentari alle Caritas del territorio è ormai diventata una delle attività distintive del Lions Club Legnano Castello Le Robinie. L’iniziativa è nata nel 2020, durante l’emergenza Covid, ed è stata confermata da tutte le presidenze che si sono succedute negli anni. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che stanno attraversando momenti, temporanei o prolungati, di difficoltà economica.

«I gesti parlano più delle parole»

«Si tratta di un aiuto concreto destinato a persone e famiglie che stanno vivendo momenti più o meno temporanei di difficoltà economica. In questi contesti i “gesti” si prestano a esprimere molto meglio di parole e discorsi le intenzioni e i sentimenti che li animano» sottolinea il Lions Club Legnano Castello Le Robinie, ribadendo lo spirito con cui viene portata avanti un’iniziativa che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento fisso a sostegno delle realtà caritative del territorio.