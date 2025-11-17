Spensieratezza, allegria e solidarietà con il “Gran Galà della Risata”

Uno spettacolo divertente, dove la satira, ha fatto il pieno di solidarietà. Venerdì sera 14 novembre l’Auditorium della Fiera di Abbiategrasso colmo di spettatori per assistere alla seconda edizione del “Gran Galà della Risata” organizzato da Anffas e Rotary Club Morimondo.

Da Zelig e Colorado uniti per Anffas

Tanta partecipazione, teatro gremito e livello di gradimento elevato. Le risate hanno riempito la serata e trasformato un venerdì. Sul palco si sono alternati artisti emergenti e storici della comicità italiana provenienti da programmi tv come Zelig, Colorado Cafè e Striscia la notizia.

Mattatore della serata in veste di presentatori dei suoi colleghi Nando Timoteo che ha subito introdotto Fabrizio Fontana e suo figlio Filippo che ha catalizzato l’attenzione del pubblico con un monologo carico di significato sul tema del bullismo. Poi un personaggio inedito come il bergamasco di origine indiana Naveen Cassera con una t shirt con la scritta emblematica “pota”.

Poi Vincenzo Albano, un viso già noto sugli schermi Tv, capace con la sua rapidità dialettica di catturare i favori degli spettatori, che hanno poi assistito ad un’esplosione di comicità con Olindo, il mitico meccanico della Ferrari interpretato da Marco Della Noce che ad Abbiategrasso c’era stato ai suoi esordi oltre vent’anni fa. A chiudere la serata Giancarlo Barbara e la sua chitarra, virtuoso della sei corde in gradi di trasformare brani mitici filastrocche ironiche.

Saluto finale tutti insieme sul palco con a saluta il pubblico di Abbiategrasso con Maurizio Castiglioni che ha curato la direzione artistica e Alberto Gelpi il quale ha ricordato che la serata è stata dedicata a Franco Tonoli, il “prisidentissimo” di Anffas scomparso lo scorso anno.

“Una serata stupenda, fatta di grandi sorrisi e allegria in favore di Anffas Onlus di Abbiategrasso – Fondazione “Il Melograno” Onlus con oltre 350 presenti – rimarcano dal Rotary di Morimondo – Un Grande successo per questa nuova edizione del Gran Galá della Risata di cui siamo felici poter essere partner e co-organizzatori”.

L’associazione non si ferma mai

Iniziative, momenti di grande impatto sociale e solidale. Sono indispensabili per aiutare Anffas e la struttura di strada per Cassinetta: