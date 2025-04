Il Comune di Legnano ha fatto sapere che in caso di giornate particolarmente fredde i caloriferi potranno rimanere accesi ancora per sette giorni.

Spegnimento dei caloriferi: proroga di 7 giorni in caso di freddo

Dopo un periodo particolarmente caldo, le piogge degli ultimi giorni hanno fatto scendere le temperature di qualche grado: a fronte di questo peggioramento, lo stop al riscaldamento domestico previsto per il 15 aprile, sarà prorogato per un'altra settimana, come comunicato da Palazzo Malinverni.