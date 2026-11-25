La lista di minoranza Robecco Domani, lunedì 23 novembre 2026, ha tenuto un incontro con la cittadinanza riguardo alla riqualificazione dell’ex area Ametek, impianto industriale ormai in disuso oggetto di un piano di rinnovamento.

L’incontro è nato dall’iniziativa di alcuni cittadini che da tempo chiedono risposte sulla natura dell’intervento e sul suo impatto ambientale per Robecco sul Naviglio .

“Dopo le numerose richieste di confronto con l’Amministrazione, tutte sistematicamente ignorate, alcuni abitanti di Castellazzo hanno deciso di rivolgersi alle opposizioni – spiegano in una nota i rappresentanti di Robecco Domani – Non è stato semplice organizzare l’incontro: la riunione, infatti, si sarebbe dovuta tenere nella chiesetta della frazione, uno dei pochi luoghi in grado di contenere un numero elevato di persone, solitamente usato per attività sociali e culturali. L’amministrazione comunale, informata dell’incontro martedì 17 novembre, ha atteso però le 23.18 di venerdì sera per comunicare che la chiesetta non era «nella disponibilità di spazi condivisibili al pubblico», senza dare ulteriori spiegazioni”.

“Un’amministrazione trasparente, che non teme il dialogo, avrebbe proposto un luogo alternativo, ma così non è avvenuto. Del resto, un’amministrazione aperta al confronto non avrebbe nemmeno ignorato le richieste della propria comunità e non avrebbe tentato di annullare l’incontro all’ultimo momento. Nonostante gli ostacoli, la riunione ha avuto luogo nel circolo di Castellazzo e ha visto larga partecipazione da parte della cittadinanza. Robecco Domani ci tiene a ringraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato: il dialogo è il momento più prezioso dell’attività politica, è ciò che le dà senso. Robecco Domani rinnova quindi il proprio impegno nell’accogliere e rendere visibili le istanze della comunità”.