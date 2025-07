Efficientamento

Un intervento che coinvolgerà 306 apparecchi presenti in paese

A piccoli passi sempre più protagonista della fase di transizione energetica, per una comunità più sostenibile. Il piccolo Comune di Gudo Visconti sta effettuando un importante evoluzione.

Risparmio energetico

Sono in corso da qualche giorno i lavori per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della rete pubblica, che coinvolgeranno 306 apparecchi presenti in paese.

“Tale attività permetterà di incidere sul risparmio dei costi di gestione, in una percentuale presunta del 10 per cento (il Comune è già totalmente full-led), migliorando anche la qualità della luminosità attuale.” precisa il sindaco Omar Cirulli.

Gli interventi saranno a cura della società di manutenzione “Certosa Servizi srl“, la quale conta di terminare l’intervento di sostituzione presumibilmente verso la fine di luglio, salvo problematiche tecniche. E’ già attivo un servizio clienti per la segnalazione dei guasti, raggiungibile al n. 800184894, con codice 00011.

Luce migliore e più efficace

Un intervento molto apprezzato da sindaco, che ha colto l'opportunità di un bando regionale per la sua realizzazione: