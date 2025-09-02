Alla Cardiochirurgia dell’Ospedale di Legnano l’innovazione è parte della pratica quotidiana. Il reparto, già punto di riferimento per la chirurgia valvolare mininvasiva, compie un ulteriore passo in avanti introducendo una tecnica nuova per la sostituzione della valvola aortica: la minitoracotomia laterale destra.

Sostituzione della valvola aortica: un nuovo approccio mini invasivo

“Accanto alle tecniche consolidate della sternotomia completa e della ministernotomia – ancora oggi indicate in casi complessi – la nuova via d’accesso permette di operare attraverso una piccola incisione laterale di circa 4-6 cm tra le coste del torace destro – sottolinea il Responsabile del Dipartimento Cardio Vascolare dell’ASST Ovest Milanese, dott. Germano Di Credico, Direttore della Cardiochirurgia di Legnano – evitando completamente l’apertura dello sterno. Un intervento meno traumatico, che riduce il dolore post-operatorio, accorcia i tempi di degenza e consente un recupero funzionale più rapido, con risultati estetici sensibilmente migliori”

“Non si tratta semplicemente di ridurre le dimensioni del taglio – aggiunge il dott. Di Credico – ma di adottare un nuovo modo di intendere la cardiochirurgia: meno invasiva, più mirata, personalizzata sul singolo paziente.”

Il commento del direttore Laurelli

“Con queste innovazioni, l’Ospedale di Legnano conferma il proprio ruolo di eccellenza nella sanità pubblica lombarda – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli -: quella descritta rappresenta una evoluzione importante, resa possibile grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione che garantiscono precisione e sicurezza durante gli interventi, e al lavoro multidisciplinare altamente specializzato che coinvolge chirurghi, anestesisti, perfusionisti, infermieri e cardiologi in tutte le fasi del percorso terapeutico”.

“Il team cardiochirurgico di Legnano – aggiunge il Direttore Sanitario Valentino Lembo – impegnato da anni nello sviluppo e affinamento delle tecniche mininvasive, continua così a offrire soluzioni sempre più efficaci e rispettose del paziente. L’introduzione della minitoracotomia laterale destra, si inserisce in questa visione: una cardiochirurgia moderna, accessibile, costruita sull’esperienza, sull’aggiornamento continuo e su un approccio realmente incentrato sulla persona”.