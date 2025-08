Sostegno al piccolo commercio di paese

Economia

Un aiuto erogato dall’Amministrazione per contrastare la desertificazione commerciale

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Finiguerra a sostegno del piccolo commercio, quello di prossimità messo a dura prova dai centri commerciali che stanno logorando la rete di attività di paese.

Per attività esistenti e nuove

La Giunta Comunale guidata dal sindaco Domenico Finiguerra in questi giorni ha approvato due bandi per il sostegno del piccolo commercio a Cassinetta di Lugagnano.

Un tentativo di evitare la chiusura delle piccole botteghe al servizio del cittadini quotidianamente. Un ‘iniziativa che si muove su due fronti ben delineati. Lo stanziamento complessivo è pari a 10 mila euro ed è così suddiviso: 5 mila euro per sostenere le attività commerciali già esistenti e 5 mila euro per incentivare l'apertura di nuovi esercizi.

Un intervento straordinario

"Negli ultimi decenni, lo sviluppo della grande distribuzione organizzata, con il proliferare di enormi centri commerciali in tutta l'area metropolitana di Milano non ha solo comportato la cementificazione, il caos urbanistico, la perdita irreversibile di biodiversità e lo sfregio dei nostri paesaggi e del nostro patrimonio storico ed artistico, ma ha anche di fatto messo in ginocchio il piccolo commercio, gli esercizi di vicinato e le botteghe. Realtà, spesso a conduzione familiare, che sono state sottoposte ad una concorrenza ad armi impari che li ha visti soccombere inesorabilmente. Non si contano più le saracinesche abbassate, nelle grandi città come nei piccoli comuni come Cassinetta di Lugagnano - afferma il sindaco Domenico Finiguerra. Un fenomeno che oltre a risucchiare tutto il mercato drenandolo verso i grandi centri e creando desertificazione commerciale, ha lasciato soprattutto la fetta più debole della popolazione, quella anziana e quella sprovvista di mezzi di trasporto autonomi, completamente privi di servizi commerciali e di esercizi dove approvvigionarsi di beni essenziali. Per questo abbiamo deciso un intervento straordinario volto a sostenere da un lato i piccoli esercizi già esistenti, dall'altro l'apertura di nuove attività che possano mettere a disposizione della cittadinanza beni essenziali di prima necessità".

Non è la prima volta che l’Amministrazione Finiguerra s’impegna a salvaguardare il piccolo commercio locale, incentivandolo. Un’azione concreta proporzionata alle capacità economiche del Comune. L'obiettivo è quello di garantire ai cassinettesi il diritto a beni essenziali in paese e aiutare chi, per vari motivi, non ha la possibilità di spostarsi ed andare nei centri commerciali a fare acquisti e quindi penalizzato da questo trend. Una scelta per contrastare la desertificazione commerciale, valorizzare e migliorare l’attrattività del territorio comunale e potenziare il tessuto economico locale.

Come richiedere il contributo

Per ottenere questi stanziamenti è necessario rispettare determinati parametri, soprattutto per i nuovi insediamenti commerciali, tra cui ad esempio : il soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a mantenere la sede operativa dell’attività nel Comune di Cassinetta di Lugagnano per almeno due anni dalla data di erogazione del contributo e non cessare l’attività per almeno due anni dalla data di concessione del contributo

Sul sito del comune – https://www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it ci sono tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando ed il modulo per presentare la domanda per richiedere il contributo per le due categorie: attività esistenti e nuovi insediamento commerciali.