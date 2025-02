Sosta vietata per due mesi nel posteggio davanti al passo carraio del Quic in piazza Visconti

Nell’ambito del cantiere per la riqualificazione di piazza Visconti a Rho a partire da lunedì e per circa due mesi, sarà vietata la sosta negli stalli che si trovano in prossimità del cancello carraio del Quic, oggi sede degli uffici di cantiere.

Sosta vietata collocare la pietra necessaria a completare la pavimentazione di via Porta Ronca

In quel punto della piazza occorre collocare la pietra necessaria a completare la pavimentazione di via Porta Ronca. I contenitori sono voluminosi, servono quantitativi importanti di materiale per dare continuità alla lavorazione e contenere il più possibile i tempi di esecuzione delle opere. Si occuperanno gli spazi degli stalli che vanno da via De Amicis al carraio del Quic.

Le persone con disabilità dotate di pass potranno utilizzare gli stalli collocati su via De Amicis di fronte al Quic

Le persone con disabilità dotate di pass potranno utilizzare gli stalli collocati su via De Amicis di fronte al Quic-Sportello del cittadino. E’ possibile che, durante il cantiere, si liberino progressivamente spazi utili alla sosta dei cittadini. Lo si concorderà con l’impresa nelle prossime settimane. Gli stalli per carico e scarico merci verranno posizionati a sinistra del carraio del Quic, verso via Porta Ronca.