Sospetto caso di Chikungunya in città: scatta la bonifica

Disinfestazione

L'intervento inizierà a mezzogiorno di oggi, sabato 2 agosto, e si protrarrà fino alle 17.

Via alla disinfestazione in zona Frati a Legnano per un caso sospetto di Chicungunya.

Sospetto caso di Chikungunya a Legnano, via alla bonifica

Per un caso sospetto di infezione del virus Chicungunya importato (ossia il virus è stato contratto all’estero) e localizzato in zona Frati, il Comune ha contattato un’azienda specializzata per effettuare interventi finalizzati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie. Gli interventi, che partiranno oggi, sabato 2 agosto, alle 12 e termineranno alle 17, consisteranno nella disinfestazione di esemplari adulti e larve della zanzara sul suolo pubblico e privato all’interno dell’area individuata con ordinanza sindacale, area con un raggio di 200 metri e che tocca due vie al confine con il comune di Castellanza. La decisione di effettuare la disinfestazione oggi e non ieri, venerdì 1 agosto (quando è stato segnalato il caso), è motivata dalle previsioni meteorologiche che davano pioggia per la scorsa notte; il che, per il dilavamento delle sostanze impiegate, costringerebbe a ripetere il trattamento. La disinfestazione avverrà comunque entro le 24 ore prescritte da Ats.

Le vie interessate dall'intervento di disinfestazione

L’area di Legnano interessata rientra fra le vie Padre Reginaldo Giuliani, Carlo Porta (tratto tra via Francesco D’Assisi e Locatelli), corso Sempione (tratto tra le vie Francesco D’Assisi e Locatelli), via Caravaggio, via Canova (tratto tra le vie Cesare Battisti e Locatelli, compreso il tratto sul territorio comune di Castellanza), via Moscova (tratto tra le vie Cesare Battisti e Brennero), via Adige, via Locatelli tratto tra la via Antonio Canova e corso Sempione, via Brennero, via Gaetano Previati, via Francesco D’Assisi, via Cesare Battisti (tratto tra le vie Caravaggio e Moscova); Parco di via Montegrappa; via Peschiera (tratto tra le vie Locatelli e Passo del Tonale, che è parte del territorio del comune di Castellanza).

In campo anche la Polizia Locale e la Protezione civile

Dal tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia Locale di Legnano e i volontari della Protezione Civile Alberto da Giussano sono stati al lavoro per informare i residenti della zona e oggi forniranno supporto all’azienda durante le operazioni di trattamento. A tutti i residenti, gli amministratori condominiali, gli operatori commerciali, i gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nella zona interessata dalla disinfestazione si chiede di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.) e attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento

Le precauzioni da adottare durante il trattamento sono restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; considerato che per "effetto deriva" i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica; non esporre all’aperto alimenti e indumenti.

Precauzioni da adottare in seguito al trattamento

Utilizzare le aree private dei cortili dopo cinque ore dal trattamento; rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di raccogliere e consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi e lavarle abbondantemente; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

È inoltre opportuno e consigliabile provvedere a utilizzare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto; utilizzare zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante; cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali; tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.