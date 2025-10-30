Il vicesindaco di Bareggio, Roberto Lonati, ha incontrato ieri il vicecomandante della Polizia Locale, Danilo Lovati, e i tre referenti del progetto per fare il punto sul primo anno di attività della sorveglianza del vicinato. Un progetto che si conferma come un valido supporto in materia di prevenzione e sicurezza per la comunità.
Sorveglianza del vicinato: il resoconto di un anno di attività
Nel corso del 2025 sono state ricevute circa 15 segnalazioni, alcune delle quali hanno portato all’intervento delle Forze dell’Ordine per schiamazzi e presenza di persone sospette.
“Questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco Lonati – rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza e della collaborazione tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine. È fondamentale ricordare che la sorveglianza del vicinato non sostituisce le Forze dell’Ordine, ma costituisce un supporto prezioso garantendo la presenza occhi attenti sul territorio. All’inizio del prossimo anno organizzeremo un nuovo incontro con tutti i volontari per condividere esperienze e migliorare ulteriormente l’efficacia del progetto sulla base di quanto riscontrato quest’anno”. I cittadini interessati a partecipare alla sorveglianza del vicinato possono rivolgersi alla Polizia Locale per ricevere tutte le informazioni necessarie e compilare la modulistica richiesta. “Ricordiamo a tutti – conclude Lonati – che in caso di immediato pericolo è sempre necessario chiamare direttamente le Forze dell’Ordine per un pronto intervento”.