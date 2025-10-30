Nel corso del 2025 sono state ricevute circa 15 segnalazioni, alcune delle quali hanno portato all’intervento delle Forze dell’Ordine per schiamazzi e presenza di persone sospette

Il vicesindaco di Bareggio, Roberto Lonati, ha incontrato ieri il vicecomandante della Polizia Locale, Danilo Lovati, e i tre referenti del progetto per fare il punto sul primo anno di attività della sorveglianza del vicinato. Un progetto che si conferma come un valido supporto in materia di prevenzione e sicurezza per la comunità.

Sorveglianza del vicinato: il resoconto di un anno di attività

