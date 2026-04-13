“Sopravvivere alla bomba atomica” in mostra in biblioteca

L'esposizione è dedicata alla memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki.

“Sopravvivere alla bomba atomica: 80 anni dopo Hiroshima e Nagasaki”. È il titolo della mostra dedicata alla memoria delle vittime e dei sopravvissuti alle bombe atomiche che sarà inaugurata domani, martedì 14 aprile, alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Magenta (via Fornaroli 30).

“Sopravvivere alla bomba atomica: 80 anni dopo Hiroshima e Nagasaki”

L’iniziativa è realizzata e offerta dall’associazione Nihon Hidankyo, organizzazione che riunisce i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, insignita del Premio Nobel per la Pace 2024 per il suo costante impegno nella promozione della pace e del disarmo nucleare, e curata dal Centro culturale Don Cesare Tragella, da sempre attivo nella promozione di eventi culturali e momenti di approfondimento su temi di rilevanza storica e sociale. L’esposizione sarà visitabile da martedì 14 a venerdì 24 aprile nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 9 alle 18, venerdì e sabato dalle 9 alle 14.

Martedì 21 alle 21 incontro di presentazione con don Ambrogio Pisoni

A completamento del percorso espositivo, è previsto un incontro di presentazione aperto al pubblico che si terrà martedì 21 aprile alle 21 nella Sala consiliare di via Fornaroli 30. Interverrà come relatore don Ambrogio Pisoni, già assistente spirituale e docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che offrirà una riflessione sul significato storico, umano e spirituale delle vicende legate a Hiroshima e Nagasaki.