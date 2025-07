Sopralluogo dopo il restauro della cantoria: a settembre la posa dell'organo

Basilica di San Magno

Prosegue il recupero dell’antico organo Antegnati della basilica di San Magno di Legnano.

Organo della basilica di San Magno: sopralluogo tecnico dopo il restauro della cantoria

Lo strumento, costruito nel 1542 da Costanzo Antegnati, membro della celebre dinastia bresciana di organari, è attualmente oggetto di un accurato intervento di restauro affidato alla ditta Mascioni Organi di Azzio (Varese), realtà di riferimento a livello internazionale nel settore.

I lavori sono stati resi possibili grazie al contributo economico della Gioielleria Sironi, che ha scelto di sostenere il progetto in occasione del proprio 150esimo anniversario di attività, e al cofinanziamento della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i fondi dell’8x1000 destinati alla tutela dei beni culturali ecclesiastici, grazie all’interessamento di monsignor Angelo Cairati.

Andrea Mascioni ha confermato l'avanzamento del progetto e la definizione delle prossime tappe

Ieri, venerdì 18 luglio, si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico da parte di Andrea Mascioni, che ha confermato l’avanzamento del progetto e la definizione delle prossime tappe. Mascioni ha spiegato:

"Vedo adesso la cantoria per la prima volta dopo il restauro della cassa, è stato fatto un ottimo lavoro; la cassa è tornata alle sue origini ed è sicuramente pronta per inglobare nuovamente l’organo restaurato e ricostruito".

La cantoria, realizzata originariamente dallo scultore Turri in legno di noce, è parte integrante del valore artistico complessivo dell’organo ed è stata oggetto di un restauro coordinato da Casati Restauri, azienda specializzata in conservazione del patrimonio ligneo. Il restauratore ha annunciato:

"Il sopralluogo di oggi è servito per definire tutti i dettagli in modo che il primo settembre potremo arrivare a Legnano con l’organo e le sue canne e iniziare il ri-montaggio dello strumento. Ci vorranno circa tre settimane di lavori per ricollocare tutto all'interno dell'antica cassa; altre tre settimane poi saranno necessarie per calibrare la voce dell'organo, in modo che sia pronto per la grande inaugurazione".

Un concerto per la cittadinanza

Il completamento dei lavori è previsto per l’autunno, con una cerimonia inaugurale che restituirà ufficialmente lo strumento alla città di Legnano. Il suono dell’organo restaurato si potrà ascoltare al Concerto inaugurale "Organo Soli e Coro", in programma il 27 novembrenella Basilica di San Magno (alle 21, prenotazione obbligatoria sul sito www.restaurorganosanmagno.it). Il complesso lavoro di restauro sarà accompagnato da un’operazione di restituzione pubblica: per questo sarà allestita una mostra aperta al pubblico nella Sala degli stemmi del palazzo comunale per raccontare l’importanza materiale e immateriale dell’organo.