Sopralluogo del sindaco e della vicesindaco alle case Aler

L’Amministrazione ha verificato la situazione e accolto le istanze dei residenti

Nella mattinata odierna, mercoledì 16 luglio 2025, il sindaco Cesare Nai, accompagnato dalla vicesindaco Beatrice Poggi, ha raccolto l’invito di una delegazione di residenti delle case Aler di via Fratelli Cervi e di via Fusè ad Abbiategrasso per verificare di persona i bisogni di una fetta di popolazione che da tempo segnala disagi e criticità.

Tanti problemi da risolvere

I problemi sono in buona parte legati a carenze strutturali e di sicurezza che rendono difficile la vita in questi quartieri. Per dare maggior efficacia al sopralluogo, l’Amministrazione comunale abbiatense ha coinvolto Aler, presente alla visita con alcuni tecnici e un funzionario. Questi ultimi sono stati sollecitati dagli inquilini a effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a lungo attesi. Nelle intenzioni del sindaco e dell’amministrazione c’è quella di proseguire questo confronto puntuale. L'obiettivo è creare una sinergia con Aler, le forze dell’ordine e la Polizia locale per dare risposte concrete. Si comincerà dalla rimozione dei veicoli abbandonati che occupano i cortili, ricettacolo di sporcizia e degrado.

Occupazioni abusive

Un altro fronte cruciale è quello delle occupazioni abusive, un fenomeno diffuso che mina la qualità della vita e rappresenta una grave ingiustizia. Su questo, l'amministrazione ha già avviato un percorso che nell'ultimo anno e mezzo ha portato a 30 interventi di sgombero. Si è concordato sulla necessità di una verifica puntuale delle titolarità degli alloggi, seguita da azioni decise per liberare le case ingiustamente occupate. Lo stesso tipo di verifica è stata fatta presso le abitazioni Aler di via Boccherini e di via Vivaldi, dove solo una settimana fa 5 auto abbandonate sono state bruciate. Anche qui, i residenti hanno segnalato problemi di sicurezza, scarsa illuminazione, incuria e criticità strutturali, in particolare nelle cantine.