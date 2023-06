Sonny Colbrelli testimonial del defibrillatore per salvare vite

Sonny Colbrelli a Legnano insieme all'associazione Sessantamilavitedasalvare.



Sonny Colbrelli e il defibrillatore

L'arresto cardiaco lo aveva colpito nel 2022 mentre era in sella alla sua bici, al Giro di Catalogna. A riportarlo in vita era stato il defibrillatore (Dae). Lui è Sonny Colbrelli, noto ciclista con all'attivo un curriculum di vittorie di tutto rispetto. La sera di ieri, mercoledì 7 giugno 2023, in occasione della serata a Legnano organizzata da Bicimania, l'atleta bresciano è stato testimonial d'eccezione per l'utilizzo del Dae provando lui stesso, grazie all'associazione Sessantamilavitedasalvare, quanto facile sia usare quell'apparecchio salvavita.

"Facile da usare e senza formazione"

"Sonny si è cimentato in una dimostrazione di utilizzo del defibrillatore per mostrare la semplicità del suo utilizzo, l'ha usato senza formazione così come previsto ora dalla legge 116 del 2021 - commenta il presidente Mirco Jurinovich - L'incontro è stato l'occasione per ricordare, in maniera lucida e precisa, alcuni momenti della sua carriera tra i quali spicca il toccante episodio della telefonata di incoraggiamento fatta, mentre era nel letto di ospedale, dal calciatore Christian Eriksen anch'esso salvato col Dae".