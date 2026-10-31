«Solsgate», proiezione di un episodio speciale di Halloween

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Una sorpresa è in programma oggi, sabato 31 ottobre, nel tardo pomeriggio in piazzetta San Francesco a Sedriano, nell’ambito delle iniziative dedicate ad Halloween.

Un episodio inedito dell’universo fantasy «Solsgate»

Dopo un pomeriggio tra misteri, giochi, laboratori creativi e truccabimbi, alle 19.10 sarà la volta di «Solsgate», un progetto indipendente italiano di animazione fantasy ideato dal giovane sedrianese Andrea Antonio Ricchiuti, con gioco a tema e proiezione di un episodio inedito e speciale di Halloween. «“Solsgate” è nato da una mia idea originale e dalla mia passione per la narrazione e la costruzione di mondi fantastici – racconta l’ideatore, 31 anni – La storia, i personaggi, con cinque protagonisti, e l’universo narrativo di “Solsgate” sono frutto della mia creatività e hanno origine in un gioco da tavolo originale, attualmente nelle fasi finali del suo sviluppo. Da questa idea è nato il desiderio di ampliare il mondo narrativo e dare vita ai suoi personaggi anche attraverso l’animazione, trasformando una storia concepita inizialmente per un’esperienza ludica in un progetto audiovisivo».

Il percorso e l’evoluzione

In questo percorso, partito nel 2014 inizialmente col nome di «Solsmaster», poi sospeso e in seguito ripreso con una nuova veste e denominazione, «l’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo importante come strumento creativo e produttivo, permettendomi di dare forma animata alla mia visione, ai personaggi che ho ideato e alle ambientazioni del loro universo – spiega Andrea Antonio Ricchiuti – L’episodio pilota è stato presentato il 7 settembre. Il lavoro prosegue attraverso un processo di sperimentazione e affinamento che sta consentendo alla serie di evolvere anche sul piano grafico e visivo, grazie anche al supporto di Sara Cusumano e di Simone Ranzani».

La serie e il progetto del film di animazione

«Solsgate» dispone già di un canale YouTube con oltre 4mila iscritti, oltre a una presenza attiva sui social, e rappresenta un percorso di produzione indipendente che unisce ideazione narrativa, fantasia, sperimentazione visiva e nuove tecnologie. In programma, oltre alla serie ufficiale che partirà nel 2027 su YouTube, la creazione di un film di animazione in 3D anche per un pubblico giovane. L’ideatore ha poi l’intento di riprendere in mano e portare a compimento pure la creazione del gioco. «Ci sto investendo tanto tempo e soldi per far conoscere l’universo “Solsgate”, il mio desiderio sarebbe quello di farlo diventare un vero e proprio lavoro, partendo da un’idea che è nata quando avevo 20 anni», racconta Ricchiuti.

L’evento

Giovedì 29 ottobre è stato pubblicato sul canale YouTube l’episodio speciale di Halloween, intitolato «Il prisma dell’oblio». Stasera, sabato31 ottobre, «Solsgate» parteciperà alla festa di Halloween di Sedriano, organizzata dalla Pro Loco e dall’Ufficio Eventi del Comune, durante la quale verrà proiettato l’episodio speciale e ci sarà un gioco a tema con in palio alcuni gadget originali. «L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare al pubblico una nuova evoluzione della veste grafica della serie, frutto del lavoro di perfezionamento dei personaggi e delle ambientazioni – annuncia l’ideatore – Un passaggio significativo nel percorso di crescita del progetto, che punta a una resa visiva sempre più curata, coerente e riconoscibile. Ringrazio il Comune e in particolare il sindaco Marco Re e l’assessore Valentina Ceccarelli per il loro supporto e la collaborazione che si è instaurata, abbiamo già in progetto qualcosa insieme anche in vista del Natale».