Solidarietà Anni Verdi, rinnovo delle cariche

Riparte l’anno dell’associazione Solidarietà Anni Verdi Pregnana.

Anni Verdi Pregnana

Il gruppo che si occupa della gestione del centro anziani pregnanese ha annunciato il rinnovo delle cariche nel consiglio direttivo e una serie di proposte per i cittadini di Pregnana.

Rinnovo cariche

L’assemblea si è tenuta il 13 gennaio: il presidente, confermato, è l’ex sindaco Primo Mauri. Vicepresidenti Anna Maria Colombo e Gianbortolo Conti. Maria Angela Checchi sarà segretaria. Con il ruolo di consiglieri Marina Baggio, Roberto Boscolo, Costanza Caliandro, Carmela Franchino, Vito Iaffaldano, Mariagrazia Lobasso, Domenico Mazzeo, Caterina Ranieri. Revisori dei conti Almerina Antonioli, Ernesto Baggini, Luciano Callegari, Franca Logrippo, Luigi Maj. Probiviri Salvatore Di Prima, Abele Liroli, Giovanni Pagliosa.

Prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti della realtà di via Largo Avis Aido vedono l’8 febbraio il Pranzo d’inverno, primo dei quattro ritrovi a tavola con parte del ricavato destinato al progetto “Paniere della solidarietà” del Comune. Si proseguirà poi con le uscite e i soggiorni, con diverse proposte sino al prossimo settembre, e con le feste al centro anziani, a partire da quella di Carnevale del 21 febbraio. Senza dimenticare i corsi: quest’anno, con partecipazione gratuita, via il 2 febbraio al laboratorio di sartoria.