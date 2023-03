Solidarietà a segno: i Wolves hanno il loro nuovo furgone

Grande soddisfazione per l'Asd Wolves Bareggio, i cui atleti sono riusciti ad avere il loro furgone.

Il sogno si realizza: i Wolves hanno un loro furgone

"L’Asd Wolves Bareggio celebra il proprio primo grande traguardo. Abbiamo infatti acquistato il nostro primo furgone attrezzato per il trasporto degli atleti alle attività associative, strumento indispensabile per incrementare la nostra attività di inclusione sportiva e sociale". Una vera soddisfazione per l’associazione sportiva di powerchair hockey composta da ragazzi con disabilità motorie, che da tempo ormai si allena al centro sportivo Facchetti di Bareggio.

L'appello a maggio scorso

Era maggio scorso quando i Wolves avevano lanciato un appello per trovare un aiuto per comprare un furgone.

Avevano scritto:

"Vi chiediamo un aiuto perché abbiamo come obiettivo di riuscire a comprare un furgone, con il quale permettere a molti più ragazzi e ragazze con disabilità di entrare a far parte del nostro bellissimo mondo. Con esso, potremo infatti offrire un servizio di trasporto per gli allenamenti e le partite a tutti coloro che non godano di un trasporto autonomo".

Ora la bella notizia

A meno di un anno la bella notizia.

Hanno affermato:

"Siamo consapevoli che i risultati importanti non si fanno solo in campo. Anzi, sono quelli al di fuori di esso che ispirano l’ambiente a spingersi sempre un metro più avanti, che permettono ad associazioni come la nostra di affermarsi e crescere, per riuscire poi a raggiungere le vittorie che tanto sogniamo. Tutti insieme. In questo caso, poi, non si tratta di un traguardo solo nostro, bensì della dimostrazione di quanto la comunità possa dare quando ognuno fa un passo verso l’altro".

I ringraziamenti

L’associazione ha poi voluto fare alcuni importanti ringraziamenti.

"Abbiamo diverse persone da ringraziare. Innanzitutto Poste Italiane per l’importantissimo contributo che ha reso tangibile ciò che sembrava immensamente distante. Dopodiché, tutti voi. Chiunque abbia donato, sia venuto ai nostri banchetti, abbia sostenuto i nostri progetti promuovendo le nostre raccolte fondi o donando una qualsiasi somma. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo inoltre ringraziare la sindaca Linda Colombo, gli assessori e tutto il Comune, che ci ha accolto fin dall’inizio con gioia e disponibilità; l’Acd Sedriano, nostri amici e sostenitori insostituibili fin dal primo giorno. Infine, il grazie più speciale di tutti va ai genitori: la colonna portante di qualunque associazione incentrata sulla disabilità; senza la loro disponibilità e la loro constante presenza questo giorno non sarebbe certamente arrivato. Si tratta di un primo passo, non certo di un punto d’arrivo. Siamo fieri di essere Wolves e di avervi al nostro fianco. Grazie".

I Wolves hanno avuto il sostegno di: Poste Italiane, Acd Sedriano, Free Spirit, Belli di mamma, Olio Rinaldi, Workout Bareggio, Masinigomma, Il miele di Alice e Agriturismo Il Fontanile.

La ricerca di volontari

Il lavoro dell’Asd Wolves Bareggio però non è certo finito qui. Infatti l’associazione sportiva ha iniziato la ricerca di volontari.

Ha spiegato il presidente Alberto Masini:

"Siamo alla ricerca di volontari per guidare il furgone in modo che il servizio di trasporto dei ragazzi che vogliono allenarsi e giocare con noi diventi sempre più efficace. Anche perché non possiamo sempre dipendere dai genitori. C’è sempre più necessità di avere dei volontari. Gli allenamenti sono il lunedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21 al Facchetti e ci sono giocatori che vengono da Cesano Maderno e San Siro, per questo che cerchiamo volontari che possano guidare il pulmino, in modo da facilitare l’arrivo dei giocatori per gli allenamenti".

Chiunque fosse interessato può scrivere a asdwolvesbareggio@gmail.com.