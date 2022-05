Powechair hockey, la raccolta fondi dei "Lupi"

Powechair hockey, l'Asd Wolves Bareggio ha iniziato una raccolta fondi per poter acquistare un furgone e permettere a tutti di seguire gli allenamenti.

Powechair hockey: il progetto dei "Lupi"

L'Asd Wolves Bareggio ha lanciato un appello:

"Vi chiediamo un aiuto perché abbiamo come obiettivo di riuscire a comprare un furgone, con il quale permettere a molti più ragazzi e ragazze con disabilità di entrare a far parte del nostro bellissimo mondo. Con esso, potremo infatti offrire un servizio di trasporto per gli allenamenti e le partite a tutti coloro che non godano di un trasporto autonomo".

La società, da luglio dello scorso anno, ha creato una nuova squadra di powerchair hockey composta da 7 ragazzi con disabilità motoria.

Sette lupi che si allenano al centro sportivo Giacinto Facchetti, grazie all’incontro con Francesco Cardamone, presidente dell’Acd Sedriano che ha in gestione l’impianto di via Monte Grappa. Fanno parte della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport. E se lo sport e la cooperazione vanno a gonfie vele, perché il progetto di inclusione possa arrivare al suo apice serve anche l’aiuto di tutti i cittadini e non solo.

"Ecco perché ci serve un furgone"

Ha spiegato il presidente Alberto Masini:

"La nostra squadra è composta da atleti con distrofia muscolare o atrofia muscolare spinale che hanno alle spalle esperienze sportive. Veniamo dalla provincia di Milano e un ragazzo addirittura da Torino e abbiamo visto in Bareggio un punto di ritrovo che possa essere a metà strada per permettere a tutti di venire ad allenarsi. Il nostro è davvero uno sport inclusivo, ma perché questa esperienza lo diventi al cento per cento abbiamo bisogno di un furgone. Abbiamo bisogno di un furgone accessibile con una pedana per poter caricare le carrozzine da gioco e dare la possibilità agli atleti che non possono essere accompagnati agli allenamenti di venire a Bareggio, che facciamo il lunedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.30. Ora uno dei ragazzi lo accompagniamo noi con i nostri mezzi, ma se ce ne fossero di più, diventerebbe un problema. L’acquisto di un furgone diventa quindi una priorità".

Come poter aiutare l’Asd Wolves Bareggio?

"Abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe (al link: https://gofund.me/e0cc9a80). Successivamente al furgone speriamo di poter riuscire a reperire le carrozzine che servono per poter giocare a hockey e magari, in futuro, anche a calcio... sarebbe bellissimo poter sperimentare anche altri sport. Queste carrozzine non sono molto accessibili in termini economici. Ma noi siamo sicuri che potremo crescere sia con l’aiuto di tutti coloro che ci daranno una mano e anche dei bandi ai quali stiano partecipando. In questi mesi abbiamo parlato anche con l’Amministrazione per poter organizzare un evento in futuro... Amministrazione a cui siamo grati, perché ci sono tutte le carte in regola per poterlo creare".