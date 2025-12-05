Nella giornata di ieri, 4 dicembre, l’Amministrazione comunale di San Vittore Olona ha organizzato una giornata di prevenzione delle problematiche dell’udito aperta a tutta la cittadinanza presso la biblioteca comunale.
Sold out la giornata di prevenzione per le problematiche dell’udito
La proposta è stata accolta con entusiasmo dai cittadini sanvittoresi che hanno aderito portando a un sold out degli appuntamenti disponibili. Su 20 appuntamenti fissati sono state rilevate dall’ audiometrista 6 ipoacusie, alcune delle quali di grave entità che verranno approfondite a livello medico.
“Siamo lieti di aver offerto alla nostra cittadinanza questo momento dedicato alla prevenzione pratica da mettere in atto al fine di evitare gravi conseguenze in caso di malattie di ogni genere e avendo riscontrato un grande interesse da parte dei nostri concittadini, contiamo di riproporre il prossimo anno questo evento unitamente ad altre iniziative rivolte alla salute dei sanvittoresi”, ha affermato la Dottoressa Silvia Puricelli. Assessore all’Istruzione, Servizi Sociali e Cimiteriali.