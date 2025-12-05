La proposta è stata accolta con entusiasmo dai cittadini sanvittoresi che hanno aderito portando a un sold out degli appuntamenti disponibili

Nella giornata di ieri, 4 dicembre, l’Amministrazione comunale di San Vittore Olona ha organizzato una giornata di prevenzione delle problematiche dell’udito aperta a tutta la cittadinanza presso la biblioteca comunale.

Sold out la giornata di prevenzione per le problematiche dell’udito

La proposta è stata accolta con entusiasmo dai cittadini sanvittoresi che hanno aderito portando a un sold out degli appuntamenti disponibili. Su 20 appuntamenti fissati sono state rilevate dall’ audiometrista 6 ipoacusie, alcune delle quali di grave entità che verranno approfondite a livello medico.