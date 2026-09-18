Social e intelligenza artificiale: partiti gli incontri di approfondimento per pensionati e anziani

Lo SPI-CGIL Ticino Olona, insieme ad Auser e al Centro Magnolia di Abbiategrasso, ha aderito al progetto promosso da ASST e Regione Lombardia, che prevede una serie di incontri dedicati a pensionate, pensionati e persone anziane per approfondire l’utilizzo delle nuove tecnologie, dei social network e dell’intelligenza artificiale.

Si è svolto mercoledì 16 settembre, alle ore 15 nell’ex Convento dell’Annunciata, il primo incontro al quale era possibile partecipare anche con collegamento da remoto. Una delegazione dello SPI-CGIL ha partecipato all’interessante lezione, tenuta dal professor Stefano De Ciechi, inerente all’utilizzo dei social network.

Il primo incontro sui social network

La lezione ha affrontato le potenzialità dei social network, ma soprattutto i rischi derivanti da un utilizzo eccessivo e indiscriminato.

Il percorso proseguirà con altri appuntamenti dedicati all’uso consapevole delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali.

Il prossimo appuntamento sull’intelligenza artificiale

Lo SPI-CGIL Ticino Olona e la Lega SPI-CGIL di Abbiategrasso invitano ora i propri volontari, le pensionate e i pensionati a partecipare anche al prossimo appuntamento, dedicato all’intelligenza artificiale, che si terrà mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 15.00, sempre all’interno dell’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi attraverso il link: https://tinyurl.com/connessiconfiducia.