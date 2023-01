San Vittore ha perso un pezzo di storia

La storia e le bici (rigorosamente storiche) erano le sue grandi passioni, tanto d farne una delle memorie delle tradizioni e del passato di San Vittore Olona. Che or dovrà fare a meno di lui

Memoria della storia del paese

Claudio Di Gennaro si è spento venerdì a 70 anni a causa di una malattia, ma il suo legame con San Vittore Olona resterà per sempre. Era, infatti, considerato, lo storico del paese, amante e custode delle sue tradizioni tanto da portare la sua passione anche sul palco in occasione di un concerto della banda.

Sempre attivo, stava lavorando su un progetto preciso: raccogliere documenti sulla chiesa parrocchiale di Sn Vittore dal momento che quest'anno cade il centenario della posa della prima pietra. Legato al passato, ma sfruttando gli strumenti presenti: curava, infatti, una sorta di rubrica su Facebook dove pubblicava le foto antiche di San Vittore modificate con un tocco artistico

L'altra grande passione erano poi le bici, non solo da ammirare, ma anche da riparare. Che bici? Naturalmente quelle del passato.

L'ultimo saluto

I funerali saranno celebrati lunedì 16 gennaio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona: il sindaco Daniela Rossi lo ha già ricordato come un persona molto attiva nella comunità per il suo impegno in diverse associazioni di volontariato, sottolineando come per il pese sia un grave perdita.