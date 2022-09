Il caso di Sarah Scazzi diventa una serie tv della Disney

Sarah Scazzi, il caso diventa una serie tv della Disney.

Sarah Scazzi, serie tv: via alle riprese

"Avetrana-Qui non è Holliwood": questo il titolo della serie tv sul caso di Sara Scazzi, la 15enne di Avetrana, che ha abitato a San Vittore Olona, scomparsa il 26 agosto 2010 e poi trovata senza vita in un pozzo. Ad annunciare la nuova serie tv originale, italiana, è "Disney+". Le riprese sono iniziate in questi giorni proprio nel paesino della Puglia dove è accaduto il fatto di cronaca che ha sconvolto l'Italia. La serie tv è l'adattamento del libro "Sarah: la ragazza di Avetrana" scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Nelle varie puntate saranno trattati i punti di vista dei vari personaggi coinvolti nel caso: oltre a Sarah, vi sarà quello della cugina Sabrina Misseri, dello zio Michele Misseri e della zia Cosima Serrano. E ci si concentrerà sul risvolto morboso e mediatico del caso.

Sarah e i nostri paesi

La famiglia Scazzi ha abitato a San Vittore Olonaci quando Sarah era piccola e ha frequentato per un paio di anni la scuola elementare di Canegrate; in paese vivono ancora il padre Giacomo e il fratello Claudio.