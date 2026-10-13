Smarrita una gatta bianca e nera: appello per ritrovare Chi

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«Aiutatemi a trovare la mia Chi!». È l’appello lanciato da Elena, proprietaria della gatta bianca e nera smarrita domenica 4 ottobre in via Giuseppe Verdi a Magenta.

Appello per ritrovare una gatta bianca e nera

La micia, conosciuta anche con il nome di Lacì, ha 11 anni, è sterilizzata e microchippata. L’appello della proprietaria, che ha diffuso volantini con la foto di Chi, è rivolto in particolare a quanti abitano nella zona dello smarrimento (il Condominio dei Portici di via Verdi). L’invito è a controllare anche garage e cantine, dove la gatta – che è molto timorosa – ha l’abitudine di nascondersi. Chiunque la avvisti è invitato a chiamare subito il 349.2587269.

Qualsiasi segnalazione potrebbe essere utile

A quasi dieci giorni dalla scomparsa, Elena non perde le speranze. E per poterla riportare a casa al sicuro chiede l’aiuto di chiunque possa averla vista o aver notato la sua presenza nei dintorni di via Verdi e non solo. Anche una piccola segnalazione potrebbe essere utile.