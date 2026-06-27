Sirene e un minuto di silenzio per Francesco Imprezzabile: via ai controlli coordinati

Ha preso il via l'edizione 2026 del Sapt, il Servizio aggregato di presidio del territorio: fino a fine anno sono previste 30 serate di pattugliamenti congiunti nei 23 comuni del Patto.

Un minuto di silenzio per Francesco Imprezzabile, preceduto dal suono delle sirene, ha aperto a Magenta la cerimonia inaugurale del Sapt (Servizio aggregato presidio del territorio) 2026.

Il Sapt 2026 si apre con un minuto di silenzio per Francesco Imprezzabile

Il tributo all’agente della Polizia Locale di Milano che ha perso tragicamente la vita durante il servizio ha preceduto l’avvio del progetto operativo del Patto Locale del Magentino, Abbiatense e Asse SS11, che fino alla fine dell’anno vedrà impegnati i Comandi di Polizia Locale dei 23 Comuni aderenti in 30 serate di pattugliamenti congiunti. La cerimonia si è svolta in piazza Formenti, davanti al Palazzo comunale, con il tradizionale schieramento di mezzi e personale, momento simbolico della collaborazione tra le Amministrazioni e le Polizie Locali coinvolte nel Patto. Hanno partecipato agenti, ufficiali, comandanti e amministratori provenienti da circa 15 comuni, prima dell’avvio delle attività operative programmate sul territorio.

«Una rete di collaborazione che consente di affrontare le esigenze del territorio»

Alla cerimonia era presente il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, che ha recentemente assunto anche la delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale. Il primo cittadino ha dichiarato:

«Il Sapt, come lo Smart promosso da Regione Lombardia, si conferma un modello virtuoso di collaborazione tra enti locali e Polizie Locali, capace di valorizzare risorse e professionalità al servizio dei cittadini. La sicurezza si costruisce attraverso il lavoro quotidiano degli operatori e mediante una rete di collaborazione che consente di affrontare con maggiore efficacia le esigenze del territorio. Ringrazio tutti gli agenti, gli ufficiali e i comandanti per l’impegno, la professionalità e soprattutto per la dedizione con cui quotidianamente prestano servizio per le nostre comunità».

L’impiego condiviso di personale e mezzi garantisce interventi più efficaci

Il Sapt rappresenta uno dei principali strumenti di sicurezza integrata del territorio e consente ai Comandi aderenti di operare in maniera coordinata attraverso l’impiego condiviso di personale e mezzi. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle Polizie Locali, aumentare la capacità di controllo e garantire interventi più efficaci a tutela della sicurezza urbana, della viabilità e della vivibilità delle comunità locali.

Dopo la commemorazione hanno preso il via i controlli coordinati

Al termine del momento istituzionale, le pattuglie hanno preso servizio nei rispettivi ambiti operativi dando avvio ai controlli coordinati previsti dal programma. Le attività hanno interessato diversi comuni del Patto con servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite, al monitoraggio della circolazione stradale e al presidio delle aree maggiormente sensibili.