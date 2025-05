Sinistra di Sedriano critica sull’illuminazione pubblica: «Anomalie e malfunzionamenti»

Critiche sull’illuminazione pubblica da parte di Sinistra di Sedriano, che segnala «il verificarsi di numerose anomalie in intere vie, con punti luci completamente spenti o, al contrario, inutilmente accesi senza apparenti e oggettivi motivi come nuvolosità intensa, nebbia o altro. A volte e ripetutamente riguardanti le stesse zone – afferma Antonio Fusi a nome del gruppo - Senza considerare le discrasie temporali imputabili ai sensori di luminosità che regolano l'accensione e lo spegnimento. Sensori che andrebbero periodicamente controllati per verificarne l'efficienza».

Le questioni

Sds si sofferma poi sull’attenzione ai consumi:

«Ci sono casi eclatanti, non tanto per la loro rilevanza quanto piuttosto per la durata dell'anomalia, come le luci esterne affacciate su via Magenta del cimitero. Una quindicina, 14 per la precisione perché una è rotta da tempo, che rimangono accese anche di giorno, da ottobre, cioè da sette mesi. Normale? Vuol forse dire che nessuno si è preso il disturbo di segnalare il guasto? Oppure che seppur segnalato il fornitore non è intervenuto e non intende farlo? Ossia le clausole contrattuali prevedono interventi da parte del gestore a sua discrezione a prescindere da circostanze, urgenza, significatività? – domanda Fusi - Rimane il fatto che questo stato di cose persiste da decenni e tutti fan finta di niente, soprattutto non vedono, sarà forse colpa della luce, talvolta troppo violenta, talaltra assente. Chissà se si vedrà, un giorno, meglio una notte, una luce confacente alle necessità e all'effettivo bisogno. Visto i tempi bui e il disinteresse di uffici e politici ne dubitiamo».

La replica

A rispondere è l’assessore ai Lavori pubblici Mariaelena Caon:

«I lavori per la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica hanno portato al superamento della gran parte dei numerosi malfunzionamenti che erano evidenti quasi ovunque sul territorio comunale, a causa di una rete obsoleta e inefficiente – afferma - Rimangono poche anomalie, via via sempre meno, anche per i numerosi interventi manutentivi effettuati, anomalie puntualmente segnalate ad A2a, la società alla quale è affidato il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, comprensivo di manutenzioni. Siamo certi del fatto che, anche con la collaborazione dei cittadini che possono segnalare 24 ore su 24 i lampioni spenti e altre disfunzioni al numero verde 800 688811, presto potranno essere superate anche le situazioni più critiche e di complessa soluzione». Nel frattempo, in collaborazione con A2a «stiamo completando, in corrispondenza di una serie di attraversamenti pedonali in diverse zone del paese, i nuovi passaggi pedonali illuminati e dotati della apposita segnaletica luminosa, per migliorare la sicurezza dei pedoni», conclude Caon.