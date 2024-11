Sindrome di San Filippo: un albero per Lorenzo e per aiutare la ricerca

Un pomeriggio speciale quello vissuto venerdì dagli alunni della scuola primaria Federici di via Terrazzano. Un intenso momento per celebrare in anticipo di qualche ora la giornata della Sindrome di San Filippo, che si è celebrata sabato 16, cui hanno preso parte il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e una rappresentanza dei Carabinieri di Rho.

Protagonista della giornata Lorenzo un alunno affetto dalla Sindrome di San Filippo

Un pomeriggio che ha visto come protagonista Lorenzo Caroppi, un alunno della classe terza affetto da questa malattia rara. L’iniziativa sostenuta dalle coordinatrici di plesso Maria Rubina Ferilli e Antonietta Atronne con l'insegnante Anita Carvelli, ha coinvolto i bambini e le bambine delle classi terze strette attorno al loro amico Lorenzo ai suoi genitori Annamaria e Nicola e alla sorella Ludovica. Prima di piantare nel giardino della scuola una nandina domestica i bambini hanno intonato, tra la commozione dei presenti, il canto “Supereroi” di Mr. Rain, che esorta a camminare insieme e a vivere l’amicizia. Per tutti il fiocco lilla, simbolo dell’Associazione Sanfilippo Fighters, e un bellissimo quadro realizzato da una delle insegnanti, accanto ai cartelloni disegnati dai compagni di scuola.

L'assessore Bianchi: "Noi grandi vi diciamo grazie perché avete detto cose bellissime sull’amicizia"

“Questo è un momento importantissimo – ha detto il Sindaco Orlandi - Ho conosciuto la Sindrome di Sanfilippo solo due anni fa, quando la famiglia di Lorenzo ha chiesto di appendere una pallina colorata all’albero di Natale in Municipio. Da quel giorno ho iniziato a seguire il profilo Instagram della Associazione Sanfilippo fighters e a interessarmi di questo. Il messaggio che avete voluto lanciare con le vostre poesie e la canzone, cioè camminiamo insieme, è il più importante: volete camminare con Lorenzo, crescere con lui, continuare a vivere l’amicizia. Vi invito a parlarne fuori da scuola, ad altri amici, ai genitori e ai nonni, perché altri conoscano questa realtà e si possa aiutare il cammino della scienza. E vi invito a prendervi cura di questo albero, come dei rapporti tra di voi» - ha detto il sindaco Orlandi seguito dall’assessore all’istruzione Paolo Bianchi «Noi grandi vi diciamo grazie perché avete detto cose bellissime sull’amicizia, che ci insegna a fare squadra e a camminare insieme"