La Cinque Mulini Studentesca celebra la sua 29^ edizione sui campi del cross di San Vittore Olona: il freddo e la nebbia non hanno fermato gli studenti.

La nebbia non ha spaventato gli studenti che hanno partecipato alla Cinque Mulini

Quest’anno, per la seconda edizione di fila, le gare sono state disputate nel formato delle staffette miste con frazioni da 1000 metri per ciascun atleta, promuovendo l’equità di genere. Le batterie di partenza sono state composte da quattro atleti alternati tra femmine e maschi.

Le scuole secondarie di secondo grado sono state le prime a calcare i campi sanvittoresi, divisi in biennio e triennio. Per questa edizione le scuole presenti al nastro di partenza sono state: l'I.S.I.S. Antonio Bernocchi di Legnano, l'Istituto Superiore Carlo Dell'Acqua di Legnano, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Galileo Galilei di Legnano e il Liceo Tirinnanzi di Legnano.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Le tre gare corse

Per le scuole secondarie di primo grado, sono state corse tre gare: una per le classi prime, una per le classi seconde e una per le classi terze. Tra le scuole partecipanti figurano la Scuola Secondaria San Massimiliano Kolbe di Legnano, l'I.C.S. Carducci Leopardi di San Vittore Olona, l'I.C.S. Carducci Ungaretti di San Giorgio su Legnano, l'I.C.S. Bonvesin De La Riva di Legnano, la Scuola Secondaria Primo Grado dell’I.C. Leonardo da Vinci di Nerviano, la Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri dell'I.S. via dei Salici di Legnano, l'I.C. San Carlo di Inverigo e l'I.C. Fabrizio De Andre’ di Rho.

L'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e il main sponsor della manifestazione, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, continuano a credere nei giovani, nella loro educazione e nella promozione dell'attività sportiva e delle buone pratiche del fair play. Negli anni, hanno organizzato numerosi incontri tra ragazzi e atleti nelle scuole, contribuendo a diffondere questi valori fondamentali.

Il commento di Roberto Scazzosi

«Crediamo profondamente nell’importanza dello sport come strumento educativo, si impara a stare con gli altri, condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, ma non impossibili», ha dichiarato Roberto Scazzosi, il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. «La competizione sportiva è capace di trasmettere valori fondamentali quali la determinazione, la collaborazione e il rispetto reciproco, le buone pratiche del fair play, che sono alla base anche del nostro agire come banca locale. Questa storica competizione, che sosteniamo ormai da anni, rappresenta non solo un’occasione di crescita personale per i ragazzi, ma anche un valore aggiunto per il nostro territorio».

Nonostante la fitta nebbia mattutina, anche quest’anno la manifestazione è stata colorata dall’entusiasmo e dalla partecipazione di ragazzi, genitori e professori, sempre pronti a sostenersi nel rispetto reciproco in un clima di sana competizione sportiva.

Governa, di pochissimo, la classifica per le scuole secondarie di primo grado l’I.C. Leonardo da Vinci di Nerviano, seguita dall’I.C. San Carlo di Inverigo al secondo posto e l’I.C.S. Bonvesin De La Riva di Legnano a chiudere il podio. Di seguito la classifica completa.