Cerimonia dalle 10

S’inaugura il refettorio delle scuole “Federici” e “Medaglie d’Oro”

Sarà ufficialmente inaugurato oggi, sabato 14, il refettorio delle scuole "Federico" e Medaglie d'Oro" già in funzione da gennaio

S’inaugura il refettorio delle scuole “Federici” e “Medaglie d’Oro”

Rho ·

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Aperto il 7 gennaio di quest’anno, s’inaugura ufficialmente sabato 14 novembre 2026 il nuovo refettorio al servizio della primaria “Federici” di via Mazzo e della secondaria di primo grado “Medaglie d’Oro” di via Terrazzano.

Gli interventi

La sala e i raccordi ai plessi sono stati creati grazie a finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 745mila euro. Il nuovo refettorio conta 212 posti e garantisce due turni del servizio mensa, è gestito da Sodexo e personalizzato con messaggi Think Green, il concept di Sodexo che punta a trasformare i refettori in luoghi capaci di coniugare qualità del servizio, educazione alimentare e attenzione all’ambiente.

L’edificio è stato costruito con materiali che consentono alte prestazioni energetiche e con cappotto termico, serramenti in pvc e vetri basso emissivi; l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti è installato sotto la pavimentazione in collegamento alla rete di teleriscaldamento. Un tunnel raccorda la struttura con la scuola primaria. All’esterno si stanno realizzando vialetti in masselli autobloccanti e spazi alberati per i momenti di gioco dei bambini.

Sabato 14 il ritrovo è previsto verso le 10 nel cortile tra le due scuole, in via Mazzo 19: il Comitato genitori e gli insegnanti sia della primaria sia della secondaria di primo grado, insieme ai ragazzi della secondaria, attenderanno le famiglie e le guideranno a visitare a piccoli gruppi il refettorio e alcuni spazi destinati a utilizzi particolari. Alle medie verranno presi in considerazione l’auditorium e l’aula di scienze, alla primaria un paio di laboratori realizzati al piano interrato.

Alle 11 sono previste performance dei bambini con canti e letture prima del taglio del nastro, quindi si chiuderà con un piccolo brindisi. Saranno presenti il Sindaco Andrea Orlandi, l’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli.

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