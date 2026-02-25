“Maria è stata molto più di una volontaria: ha incarnato lo spirito di servizio e di solidarietà che tiene unite le nostre comunità

“Con la scomparsa a 84 anni di Maria Meda la comunità di Bareggio perde una figura preziosa, un punto di riferimento autentico per generazioni di cittadini”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ricordando Maria Meda, storica custode della chiesetta della Brughiera e anima dell’associazione Amici della Brughiera.

Silvia Scurati rende omaggio a Maria Meda

“Maria è stata molto più di una volontaria: ha incarnato lo spirito di servizio e di solidarietà che tiene unite le nostre comunità. Con discrezione, ma con straordinaria determinazione, ha dedicato tempo ed energie alla cura della chiesetta della Brughiera e al sostegno delle famiglie più fragili, anche attraverso la raccolta di pacchi alimentari”.

“Non a caso nel 2024 le era stata conferita dall’Amministrazione comunale l’onorificenza della Ciliegia d’Oro, riconoscimento meritato per un impegno sociale costante e concreto. Per molti era ‘il sindaco della Brughiera’: una definizione affettuosa che racconta meglio di qualsiasi titolo ufficiale il suo ruolo nel territorio”.