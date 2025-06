"Un impegno concreto della nostra Amministrazione"

La sicurezza uno dei fattori più percepiti come necessari da una comunità. A Cusago, le forze di minoranza chiedono un incremento del sistema sicurezza del Comune. Un piccolo paese alla porte di Milano non esente da fatti di micro-criminalità che alimentano un senso di insicurezza tra i cittadini.

Più occhi elettronici

“ Aumentare la sicurezza del territorio attraverso ulteriori impianti di video sorveglianza. Riteniamo essere prioritario garantire la sicurezza degli abitanti. Ci arrivano da ogni parte e con ogni mezzo segnalazioni di cittadini che vengono derubati o le cui proprietà vengono danneggiate da malviventi pertanto non possiamo più assistere all’immobilismo di questa Amministrazione – spiegano dalla civica di opposizione La Nostra Cusago - Faremo tutto ciò che ci è possibile fare per garantire ad ognuno la sicurezza e installare tali impianti offrirebbe tutta la collaborazione possibile agli inquirenti per assicurare alla giustizia coloro che portano avanti condotte criminose a danno degli abitanti di questo paese”.

La questione è stata affrontata nell’ultimo Consiglio comunale; l’Amministrazione ha spiegato i progetti in tal senso, quali interventi sono previsti e molti sono gli aspetti su cui intende agire e il loro stato di avanzamento.

"Nel febbraio 2025 è stato fatto uno studio per il miglioramento e l’espansione dei sistemi di video sorveglianza che prevede un adeguamento dell' infrastruttura informatica digitale, riqualificazione delle tratte radio obsolete, implementazione delle postazioni periferiche ed espansione dei varchi per la lettura delle targhe – ha spiegato il sindaco Gianmarco Reina - Sono stati stanziati 8mila euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Questo intervento, che include anche la riparazione di apparecchiature esistenti, rappresenta un passo importante per migliorare il controllo del territorio e aumentare la sicurezza percepita e reale dei cittadini”

Tra le iniziative anche la collaborazione con le Guardie Zoofile he potranno presidiare il territorio negli orari in cui la Polizia Locale non è presente. Un servizio a basso costo ma ad alto valore aggiunto per la comunità.

L’impiego di droni

Poi c’è l’aspetto più tecnologico con l’utilizzo dei droni :

“Il progetto per dotare la Polizia Locale di droni è pronto, ma ha subito un rallentamento a causa della temporanea carenza di personale abilitato. Sarà attivato non appena l’organico sarà stabilizzato e adeguatamente formato per questo tipo di operazioni che potrà garantire un controllo più ampio e immediato del territorio, inoltre -prosegue il primo cittadino - Stiamo lavorando per creare un gruppo di lavoro intercomunale con i Comuni limitrofi che ospitano caserme dei Carabinieri, con l’obiettivo di aumentare la presenza delle pattuglie anche sul nostro territorio. La sicurezza è un diritto di tutti. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un ambiente sempre più sicuro per i cittadini di Cusago”.

Si tratta di interventi che hanno bisogno di tempo per essere finalizzati , si stima il loro raggiunto nel 2026.