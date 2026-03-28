Sicurezza online, studenti delle medie a lezione dalla Polizia postale

I ragazzi delle classi seconde hanno Marco Domizi e Fabio Cavalletti, rispettivamente assistente capo coordinatore e vice soprintendente del Centro operativo per la Sicurezza di Regione Lombardia.

Sicurezza online: gli studenti delle seconde medie di Magenta a lezione dalla Polizia postale sui pericoli della rete.

Studenti delle medie al Lirico per una lezione sulla sicurezza online

Si è svolto ieri, venerdì 27 marzo, al Teatro Lirico un incontro formativo per studenti delle classi seconde degli istituti superiori di primo grado dedicato al tema della sicurezza cibernetica. Dopo quelli realizzati lo scorso anno, prosegue questa attività proposta dall’assessorato alla Famiglia, Giovani e Pari opportunità, guidato da Mariarosa Cuciniello, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni – Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Regione Lombardia.

Strumenti e soluzioni di fronte ai rischi connessi all’uso di giochi e social

L’assessore Cuciniello spiega:

“Obiettivo di questi incontri è creare consapevolezza e offrire strumenti e soluzioni ai più giovani di fronte ai rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, aiutandoli nella navigazione sicura e proteggendoli nel mondo digitale. È noto infatti che esperti quali psicologi, educatori, pediatri stanno rilevando la diffusione della dipendenza da giochi online e social media tra bambini e ragazzi in età sempre più precoce. Questo fenomeno è spesso associato ad ansia e insicurezze: l’uso eccessivo delle piattaforme digitali può avere un impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere emotivo dei bambini e l’esposizione a contenuti inappropriati o dannosi sui social media può disorientare i più giovani, specialmente nel confronto con gli altri, e renderli vittime di cyberbullismo”.

“Per proteggere se stessi, rispettare gli altri e capire quando chiedere aiuto”

Cuciniello ringrazia Marco Domizi e Fabio Cavalletti, rispettivamente assistente capo coordinatore e vice soprintendente del Centro operativo per la Sicurezza di Regione Lombardia-Polizia postale, per la lezione tenuta ai ragazzi presenti al Teatro Lirico con competenza, chiarezza e sensibilità:

“Una bella mattinata con gli esperti che hanno saputo coinvolgere e dialogare con i ragazzi con professionalità guidandoli nell’insidioso campo della sicurezza informatica. Con loro i ragazzi hanno avuto gli elementi per capire come proteggere loro stessi, rispettare gli altri e non avere paura di chiedere aiuto se c’è una situazione di pericolo”.