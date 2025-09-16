Sicurezza, numerosi gli interventi durante i pattugliamenti del Patto locale

Durante il servizio notturno sono state elevate otto contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada

Vigili urbani al lavoro durante i pattugliamenti nell’ambito del Patto locale di sicurezza del Magentino. A Vittuone sono stati controllati i parchi, risultati in situazione di tranquillità, e alcune zone calde, soprattutto nelle vicinanze dei bar. Poche le persone presenti intorno alla mezzanotte, nessun problema segnalato.

Sicurezza, gli interventi della Locale durante il servizio Smart

Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che sono state inoltre ispezionate le zone per le quali vengono spesso fornite segnalazioni dai cittadini per schiamazzi, risse o altro, senza risultati di rilievo. Attenzione è stata dedicata ai veicoli, soprattutto a due ruote, che scorrazzano spesso per le vie cittadine in orari di riposo.

Sono state inoltre elevate sanzioni ad alcune autovetture per violazioni al Codice della Strada, in particolare: quattro di queste in sosta su marciapiede che impedivano il passaggio delle persone, una in circolazione con i fari spenti, una in circolazione con patente scaduta e una che circolava senza patente, una che circolava in senso contrario a quello di marcia e una per violazione della segnaletica orizzontale. Così conclude il primo cittadino Laura Bonfadini: