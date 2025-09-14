Sicurezza, installati nuovi cancelli lungo all’esterno dell’ospedale Fornaroli

Proseguono gli interventi di Asst Ovest Milanese per garantire la sicurezza all’interno dell’ospedale Fornaroli di Magenta.
Sicurezza, nuovi cancelli all’ospedale
Negli scorsi giorni sono stati installati i due nuovi cancelli situati in prossimità degli sbarramenti di entrata e di uscita, accanto alle palazzine del Cup, che dunque d’ora in avanti verranno chiusi durante gli orari notturni.
«A rafforzare ulteriormente la sicurezza del complesso ospedaliero, nei mesi scorsi sono state inoltre installate numerose telecamere ad infrarossi di ultima generazione e potenziato il servizio di guardiania» spiegano dall’azienda sanitaria.
Tali provvedimenti si sono resi necessari anche a seguito dei numerosi episodi di aggressione al personale sanitario avvenuti negli ultimi anni. Una situazione aggravatasi nell’ultimo periodo anche con avvenimenti saliti agli onori delle cronache locali, come l’uomo di origine straniera che per mesi, fino allo scorso marzo, scatenava periodicamente il panico tra il personale addetto al pronto soccorso.
Scenari che ora, con i nuovi cancelli e l’aumento delle telecamere di sorveglianza dovrebbero al momento rimanere sotto controllo.