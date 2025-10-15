Sicurezza, il vicesindaco Tenti fa il punto sull’ultimo stanziamento regionale

"Il lavoro silenzioso ma costante della Polizia Locale e dei Carabinieri sta dando risultati visibili" afferma l'assessore

Ultimo punto della situazione per le attività della Polizia Locale magentina prima del bilancio di fine anno. Questo il tema del punto stampa convocato in settimana dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza urbana Enzo Tenti.

Sicurezza, il vicesindaco Tenti fa il punto della situazione

Un’analisi che tiene conto delle attività svolte negli ultimi mesi sia autonomamente che con il supporto della Regione Lombardia, e che arriva a poca distanza dal rinnovo del Patto locale per la sicurezza tra i comuni del Magentino firmato proprio nella Città della Battaglia lo scorso mese di settembre.

Ed è proprio sul contributo di 50mila euro, stanziato da Palazzo Lombardia dietro spinta dell’assessore regionale Romano La Russa, che Tenti si focalizza nel suo intervento. Grazie a questi fondi infatti l’Amministrazione comunale ha potuto rafforzare il presidio del territorio, consentendo di intensificare il servizio di Polizia Locale con 41 pattuglie straordinarie, di cui 26 notturne (fino alle 2 di notte) e 15 diurne nei giorni festivi. La ricaduta sul territorio di questo ulteriore dispiegamento di forze consiste in 23 posti di blocco, 295 veicoli controllati, 293 persone identificate e 91 test alcolemici effettuati, con tre conducenti risultati poi positivi. Nel concludere la panoramica statistica, l’assessore aggiunge che stati inoltre elevati 55 verbali di contestazione, disposti 9 fermi amministrativi e 6 ritiri della patente di guida, per un totale di 70 punti decurtati.

Sempre Tenti ha specificato che i controlli hanno riguardato non solo gli automobilisti ma anche esercizi pubblici, parchi e aree sensibili della città, con 19 interventi specifici per la sicurezza urbana, di cui uno su segnalazione diretta. Si tratta di attività che si sono aggiunte a quello che è già il lavoro ordinario del Comando, il quale nel solo mese di settembre ha prodotto 197 sanzioni per sosta irregolare, portando il totale complessivo delle sanzioni amministrative a 218.

A breve l’entrata in servizio del nuovo drone

«Spesso ci sentiamo dire che non si vedono i vigili: è vero che talvolta possono esserci delle mancanze, ma è importante riconoscere anche quanto è stato fatto. I numeri non mentono: il cambio di passo che avevamo annunciato c’è stato ed è documentato dai dati. Tutto è migliorabile, ma il lavoro messo in campo è concreto e costante»

Così ha spiegato il vicesindaco, fornendo infine un aggiornamento importante per quanto riguarda il futuro utilizzo del drone acquistato qualche mese fa per la Polizia Locale:

«Abbiamo completato tutti i passaggi formativi e amministrativi necessari, compresi la formazione degli agenti abilitati al pilotaggio e l’iscrizione all’Enac. Ora manca l’ultimo passaggio, quello ministeriale. Contiamo di poter presentare il progetto operativo a gennaio, con un report dedicato. Il drone sarà uno strumento utile non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per il controllo ambientale, come nel caso di sversamenti».

Obiettivo ultimo: prevenire certo, ma soprattutto ridare fiducia a una comunità che negli ultimi anni si è spesso sentita poco tutelata a fronte dell’emergere di nuove e sempre diverse forme di criminalità. Su questo aspetto in particolare, l’assessore non ha tuttavia nascosto il suo ottimismo per il futuro: