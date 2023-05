Sicurezza: cento telecamere in paese entro fine anno

Cento telecamere per dare maggiori sicurezza ai cittadini di Magnago.

Il numero delle telecamere raggiungerà presto quota cento

Raggiungerà la tripla cifra il numero di videocamere installate dal Comune e controllate dagli agenti della Polizia Locale. Dalla sessantina di un anno fa, ai tempi del cambio di Amministrazione, la Giunta comunale guidata da Dario Candiani ha deciso di puntare sulla possibilità di controllare le zone più centrali ma anche quelle più delicate del paese. E così, nel corso dei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, l'intenzione è quella di raggiungere quella fatidica cifra.

In questo inizio di 2023, le telecamere hanno aiutato i vigili a individuare i responsabili di alcuni atti vandalici, mentre di recente avrebbero potuto aiutare per scovare chi se l'è presa con le statue della chiesa di San Martino, un'altra area che da piazza Italia avevano pensato di rinforzare.

In arrivo nuovi occhi elettronici per i parchi e il cimitero

Spiega l'assessore alla sicurezza Franco Piantanida:

"Come ho già avuto modo di esporre nei primi giorni del mio insediamento, è mia priorità monitorare assieme alla comandante Paola Portaluppi tutto il sistema di videosorveglianza sul nostro territorio; acquistare nuove videocamere per i nostri parchi e al cimitero di Magnago. In particolare, nei primi mesi del nostro insediamento abbiamo effettuato interventi mirati alla sostituzione di alcune videocamere obsolete, ancora in bianco e nero e con scarsa risoluzione. Il primo intervento a tale proposito è stato quello di sostituire le due videocamere al Parco Lambruschini con altrettante di ultima generazione. Installeremo grazie al contributo del bando regionale quattro videocamere al Parco Nassirya e due al parchetto di San Martino".

Saranno installati anche quattro apparecchi di lettura targhe

Ma non è finita qui:

"Grazie al contributo del bando ministeriale posizioneremo quattro videocamere nel parco Unità d’Italia e altrettante videocamere/lettura targhe nel collegamento superstrada-Busto Arsizio, tra via Vittorio Veneto e intersezione di via delle Alberine Installeremo dieci videocamere che vigileranno sulle entrate del cimitero di Magnago che, a differenza di quello di Bienate, ne è sprovvisto; intervento voluto fortemente da me, visti anche alcuni brutti episodi avvenuti in passato, per garantire sicurezza in un ambiente frequentato soprattutto da persone anziane e quindi più deboli. E' compito dell'azienda proprietaria installare due nuove videocamere che controlleranno l’area Famila e l’intersezione via Mameli/via Parini. Questi i primi nuovi interventi previsti per quest’anno: a ultimazione dei lavori avremo quasi cento telecamere sparse sul nostro territorio".