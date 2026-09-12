Si torna il piscina: «Apriremo giovedì 17 settembre»

Il maltempo ha fatto slittare il via alle attività, ma ormai nella nuova struttura coperta di via Gorizia mancano solo «gli ultimi ritocchi». Proseguono invece i lavori per piscina scoperta e spazi esterni.

Giovedì 17 settembre. È il giorno in cui la piscina comunale di via Gorizia a Legnano sarà restituita alla città dopo il lungo cantiere che ha portato alla realizzazione del nuovo impianto coperto. Salvo imprevisti dell’ultima ora, la struttura aprirà infatti al pubblico la prossima settimana, come confermato dal sindaco Lorenzo Radice al termine degli ultimi sopralluoghi.

Nuova piscina: dentro è ormai tutto pronto

Venerdì 11 settembre il primo cittadino ha verificato lo stato dei lavori. All’interno dell’impianto, spiega, è ormai tutto pronto: le vasche sono piene, gli spogliatoi completati e le attrezzature al loro posto. Restano soltanto gli ultimi ritocchi prima dell’avvio delle attività. A far slittare l’apertura di qualche giornata è stato il maltempo degli ultimi giorni, che ha rallentato soprattutto le lavorazioni all’esterno. Radice ha spiegato:

«Il maltempo degli ultimi giorni ha rallentato i lavori esterni e fatto slittare l’apertura di qualche giornata».

Il gestore Aquamore prevede ora di aprire giovedì 17 settembre.

Un impianto per sport e famiglie

Con l’apertura sarà quindi possibile utilizzare il nuovo impianto coperto, pensato per accogliere le diverse attività in acqua. «Si potrà finalmente nuotare nel nuovo impianto coperto: moderno, efficiente, pensato per tutti», sottolinea il sindaco, indicando tra i destinatari sportivi, famiglie e bambini, oltre a chi pratica attività in acqua per il proprio benessere. L’apertura segna anche la conclusione della parte più lunga e impegnativa dell’intervento.

Radice sottolinea:

«Con l’apertura si chiude la fase più lunga, complessa e onerosa dei lavori: la costruzione del nuovo impianto coperto».

Il cantiere prosegue all’esterno

La fine di questa fase non coincide però con la conclusione dell’intero progetto. Il cantiere si sposterà infatti all’esterno, dove saranno realizzati la piscina scoperta e gli spazi all’aperto. Le nuove lavorazioni proseguiranno senza interferire con le attività all’interno dell’impianto coperto. Il cantiere sarà infatti separato dagli spazi utilizzati dagli utenti, consentendo di continuare a nuotare in sicurezza mentre procede la seconda fase dell’intervento.

Il sindaco coonclude:

«Un passo alla volta, Legnano avrà una piscina moderna, efficiente e adeguata alle esigenze di una città di 60mila abitanti».