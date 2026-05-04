Si scaldano i muscoli per “La festa della salute e dello sport”

Tutto pronto per la «Festa della salute e dello Sport » a Cisliano, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco con le associazioni sportive del territorio.

Una giornata dedicata al benessere

Appuntamento domenica, 17 maggio, dalle 9 alle 18 al centro sportivo A.Gallana da settembre gestito dalla società Asd Futsei, che ha l’obiettivo di rilanciare l’impianto :

“Abbiamo deciso di rilanciare il centro sportivo di Cisliano per dare anche la possibilità ai Comuni limitrofi di avere una struttura adeguata , sviluppare il settore calcistico , stiamo creando anche la prima squadra e l’obiettivo e quello ampliare anche , se ci sarà la possibilità, i anche l calcio a cinque su campo gommato, per ora la nostra idea è lavorare su questi fronti per questo da giugno a settembre sono organizzate degli open day dedicati- sottolinea il presidente Giuseppe “Beppe” Scalisi – Noi saremo anche capofila in questa giornata dedicata allo sport con il calcio, dove ci saranno altre realtà del territorio che proporranno esibizioni per far conoscere le loro discipline, dalla pallavolo al karate, dal ballo alla novità vovinaml, ‘arte marziale del Vietnam”.

Una giornata che coniuga sport, divertimento e salute. Nella mattinata dalle 9 alle 1 2 ci saranno stand dove poter effettuare la misurazione della pressione arteriosa, analisi della vista e dell’udito e varie consulenze cdi fisioterapia, osteopatia e altro. Nel pomeriggio , con i volontari di Croce Verde corso pratico sulla rianimazione cardiopolmonare. Non mancherà anche la tradizionale Cisliano running, una corsa su tre percorsi di 5-10-15 chilometri, che si svolgerà dalle 9.

L’Amministrazione in prima linea

Un evento molto importante sostenuto dall’Amministrazione comunale:

“La Festa dello Sport e della Salute – spiega l’assessore allo sport Viviana Colombo – è un evento molto importante per la nostra comunità. Innanzitutto è un’occasione per promuovere stili di vita sani tramite le tante consulenze gratuite e naturalmente è anche l’occasione per promuovere lo sport, che non è solo attività fisica in senso stretto, ma anche veicolo di benessere psicologico e strumento educativo, soprattutto per i più giovani che imparano l’importanza dell’impegno, della dedizione e della disciplina. Non dimentichiamo che lo sport ha anche un ruolo culturale e aggregativo: unisce persone di età, provenienze e culture diverse, creando senso di appartenenza e comunità. In un’epoca in cui la sedentarietà è sempre più diffusa, iniziative come questa aiutano a promuovere abitudini più sane in modo accessibile e piacevole”.

Una visione condivisa anche dal primo cittadino :