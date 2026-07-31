Si scaldano i motori per la Rotary Historica

La 13esima edizione sarà il 12 settembre: passione, amicizia e beneficenza in un unico evento

Motori e solidarietà. E’ quasi tutto pronto per la tredicesima edizione della Rotary Historica by night memorial Ambrogio Locatelli, il raduno di auto d’epoca più atteso dell’anno. Un’inizitiva che coniuga storia, arte, bellezza e beneficenza.

Museo Kartell

Segnatevi la data sul calendario. L’appuntamento è per Sabato 12 settembre alle 14.30 a Morimondo. Si parte dalla suggestiva cornice del piccolo borgo all’ombra dell’Abbazia, per una giornata all’insegna della passione per i motori, della cultura e della solidarietà. La meta di quest’anno sarà il museo di Kartell, una delle eccellenze del design italiano riconosciute in tutto il mondo. Si trova a Noviglio con circa 8mila oggetti conservati nei depositi e oltre 700 progetti, 6mila disegni e 30mila fotografie raccolti nello «Spazio Archivio», l’archivio storico custodisce le memorie di oltre settant’anni di attività, contribuendo a costruire nuove narrazioni e prospettive progettuali.

Ricavato devoluto a progetti benefici

L’edizione 2026 è realizzata in da Rotary Morimondo Abbazia e Rotaract in collaborazione con Rotary Pavia Nord e Rotaract Pavia Nord. Come da tradizione, l’intero ricavato dell’evento sarà destinato a progetti benefici, con particolare attenzione al sostegno della ricerca sull’Alzheimer della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, oltre ad altre iniziative solidali promosse dai Club.

Passione, amicizia e beneficenza: tre valori che, da tredici edizioni, rendono Rotary Historica un appuntamento speciale e molto partecipato.