Si riparte con Gaggiano Games! in biblioteca

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Terminato il break estivo adesso è giunto il momento di rimettersi in gioco. L’arrivo della stagione fredda invita a stare nei luoghi chiusi e per passare il tempo quale migliore proposta che un bel gioco.

Divertirsi in compagnia

Un’alternativa per una serata diversa in compagnia. Quest’anno Game in Biblioteca comunale cambia veste e e nome e diventa Gaggiano Games! Ma che cosa cambierà? Si giocherà anche di sera. Un giovedì al mese, dalle 20.30 alle 22.30, ci sarà un appuntamento pensato per un pubblico più adulto, per ritrovarsi e giocare insieme in biblioteca a Gaggiano.

Anche nelle scuole

Gaggiano Games arriverà anche nelle scuole, con incontri dedicati alle classi quarte e quinte della primaria. In tutto il percorso, sia a scuola sia in biblioteca, il progetto prevede di essere accompagnati da professionisti del gioco. E naturalmente torneranno anche le domeniche in biblioteca, come nella scorsa edizione: dalle 16 alle 19. con nuovi giochi da scoprire insieme.

Il primo appuntamento sarà proprio domenica 11 ottobre 2026:

«Vi aspettiamo in biblioteca per dare ufficialmente il via a questa nuova avventura – afferma Gabriel Gualtieri consigliere delegato a Giovani e Biblioteca – La partita ricomincia. Ci vediamo a Gaggiano Games. Tenetevi pronti stiamo per tornare con nuovi giochi e tanti divertimento. L’appuntamento mensile serale è stato pensato per un pubblico più adulto, per dare spazio anche a loro, oltre al coinvolgimento delle scuole. Tante novità tutte da scoprire. Ad accompagnarci in questo viaggio ludico ci sarà un professionista del gioco Oscar Suriano. E’ tutto pronto per la nuova stagione».

Le date in programma sono: domeniche in Famiglia 11 ottobre e 15 novembre 2026; Game Night giovedì 29 ottobre e 26 novembre 2026.