Si rafforza il legame con Ober-Ramstadt

È stato un fine settimana intenso, durante il quale a Vermezzo sono arrivati i rappresentanti Ober-Ramstadt, cittadina tedesca situata nel Land dell’Assia. Tanti bei momenti di scambio culturale e di socialità, tra cui la coloratissima festa di Carnevale che nella giornata di sabato ha acceso le strade del paese.

Nel segno dello spirito europeo

Un gemellaggio molto sentito da entrambe le parti, un legame che si consolida nel segno dello spirito europeo. Durante l’incontro sono state anche gettato le basi per un torneo di calcio tra i giovani di Vermezzo e quelli di Ober-Ramsradt, da tenersi a settembre, alternando di anno in anno la sede tra Germania e Italia. Uno scontro che riproporrà metaforicamente la storica sfida calcistica tra Italia e Germania come Messico ‘70. Domenica mattina, 22 febbraio 2026, la delegazione tedesca è ripartita, sicuri che questo bel sodalizio darà nuovi frutti di fratellanza e collaborazione.

Gemellati dal 2003