Si rafforza il legame con Ober-Ramstadt

È stato un fine settimana intenso, durante il quale a Vermezzo sono arrivati i rappresentanti Ober-Ramstadt, cittadina tedesca situata nel Land dell’Assia. Tanti bei momenti di scambio culturale e di socialità, tra cui la coloratissima festa di Carnevale che nella giornata di sabato ha acceso le strade del paese.
Nel segno dello spirito europeo
Un gemellaggio molto sentito da entrambe le parti, un legame che si consolida nel segno dello spirito europeo. Durante l’incontro sono state anche gettato le basi per un torneo di calcio tra i giovani di Vermezzo e quelli di Ober-Ramsradt, da tenersi a settembre, alternando di anno in anno la sede tra Germania e Italia. Uno scontro che riproporrà metaforicamente la storica sfida calcistica tra Italia e Germania come Messico ‘70. Domenica mattina, 22 febbraio 2026, la delegazione tedesca è ripartita, sicuri che questo bel sodalizio darà nuovi frutti di fratellanza e collaborazione.
Gemellati dal 2003
“Fine settimana intenso di incontro tra due comunità: sono venuti a trovarci il sindaco (Bürgermeister) di Ober-Ramstadt, Tobias Silbereis e la delegazione della cittadina tedesca con cui siamo gemellati dal 2003 – spiega la sindaca Ada Rattaro – Uno scambio culturale: abbiamo ammirato insieme il nostro prezioso oratorio cinquecentesco di San Galdino, oggetto di recente e complessivo restauro ma anche di socialità, godendo insieme dei momenti di allegria della nostra riuscitissima festa di Carnevale. Ma soprattutto, abbiamo posto le basi per uno scambio sportivo-culturale che coinvolga i nostri giovani: un torneo di calcio, in programma per settembre ad Ober-Ramstadt, dove la squadra italiana sarà ospitata da famiglie tedesche in vista poi dell’accoglienza della squadra dei giovani calciatori tedeschi che l’anno successivo sarà a Vermezzo Con Zelo. Domenica mattina, alla presenza del Consiglio Comunale, delle Associazioni e dei cittadini, che ringraziamo per la fattiva collaborazione e sincera cordialità dimostrata agli amici di Ober-Ramstad , abbiamo salutato la delegazione con uno scambio di doni, simbolo di volontà di cooperazione e di comprensione reciproca tra popoli e territori che in questo momento storico acquista un valore di particolare importanza”.