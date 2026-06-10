Si potenzia il servizio navetta

Dal 15 giugno parte in via sperimentale il potenziamento del servizio navetta Cerchiate – Cerchiarello – Pero nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il servizio esteso grazie alla sinergia con Astra Soccorso Pero ODV.

La novità

L’Amministrazione comunale di Pero ha annunciato che, dal 15 giugno, il servizio di trasporto sociale locale verrà ampliato. Sarà infatti possibile utilizzare la navetta della mattina – attiva ad oggi il martedì e il giovedì – anche nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mantenendo sempre le stesse modalità e lo stesso percorso circolare di collegamento Pero – Cerchiate.

L’ampliamento di un servizio di questo tipo riveste un’importanza fondamentale per la comunità, poiché risponde concretamente alle necessità quotidiane dei cittadini più fragili, garantendo loro una maggiore autonomia e facilitando l’accesso ai servizi essenziali del

territorio.

L’estensione del servizio viene avviata in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026.

I provvedimenti hanno stabilito il rinnovo per ulteriori 12 mesi della convenzione con Astra Soccorso Pero ODV e l’integrazione del servizio di trasporto sociale locale, che è attualmente gestito da Ser.Co.P. (Azienda speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona) nei giorni di martedì e giovedì. L’integrazione è resa possibile grazie alla disponibilità di Astra Soccorso Pero ODV e all’utilizzo di un automezzo ricevuto dall’Associazione in donazione da un privato (un veicolo marca Volkswagen, modello Kombi), donato proprio con il vincolo di utilizzo in via prioritaria per la gestione del servizio di trasporto sociale locale.

Destinatari e caratteristiche del servizio

Il servizio è effettuato mediante un automezzo con un massimo di 8 posti passeggero ed è rivolto alle persone con ridotta autonomia e fragilità della rete sociale che non hanno possibilità di utilizzare un mezzo privato o riscontrano difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici

per raggiungere autonomamente i punti di interesse individuati (come ad esempio il cimitero, il mercato o il supermercato).

Il servizio manterrà le medesime condizioni di accesso già in essere e la medesima tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, pari a un

costo di 11 euro annuali.

Per iscriversi al servizio, è necessario prendere un appuntamento con il Servizio Sociale telefonando ai seguenti numeri: 02.353711.66/85/84.