Si parla di nutrizione, intestino, microbiota ai “Lunedì dell’Alimentazione”

Torna lunedì 20 aprile l’appuntamento con i Lunedì dell’Alimentazione, organizzati dall’Amministrazione comunale di Rho a ingresso gratuito per favorire la diffusione di informazioni corrette alla cittadinanza in fatto di salute.

Una serata dal titolo “Il lato invisibile della nutrizione. Il benessere nasce dalla pancia”

Tema della serata, che prenderà il via alle 20.45 all’Auditorium di via Meda 20, sarà “Il lato invisibile della nutrizione. Il benessere nasce dalla pancia”. Al centro dell’attenzione, dunque, ci sarà l’intestino, organo fondamentale per il nostro benessere.

Ospite il dottor Mario Schettino, gastroenterologo, con il quale verranno affrontate le principali patologie intestinali

Ospite il dottor Mario Schettino, gastroenterologo, con il quale verranno affrontate le principali patologie intestinali, per comprenderne meglio sintomi, cause e possibili trattamenti. Con il dottor Giovanni Seveso, direttore scientifico dei Lunedì dell’Alimentazione, si entrerà invece nel mondo del microbiota intestinale, un vero e proprio ecosistema composto da miliardi di microrganismi che vivono nel nostro intestino. Verrà approfondito il suo ruolo fondamentale non solo nella digestione, ma anche nella regolazione del sistema immunitario, nella protezione da infiammazioni e nel mantenimento dell’equilibrio generale dell’organismo. Si parlerà infine di come alimentazione, stile di vita e stress possano influenzare il microbiota e di quanto sia importante prendersene cura per favorire salute e benessere a lungo termine.

Il sindaco e il vicesindaco: “Invitiamo la cittadinanza a non perdere questo importante appuntamento”

“Quel che mangiamo influisce sul nostro benessere e lo stile di vita va modificato quando si percepisce che la salute ne risente – spiegano il Vicesindaco Maria Rita Vergani e il Sindaco e assessore alla Salute Andrea Orlandi, promotori dei Lunedì dell’Alimentazione – Sempre più spesso sentiamo parlare di persone che affrontano con fatica digestione e rapporto con il proprio intestino: avere le giuste informazioni per perseguire comportamenti alimentari adeguati potrà essere di aiuto a tutti. Invitiamo la cittadinanza a non perdere questo importante appuntamento”.